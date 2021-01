Naď prehovoril o blízkom človeku premiéra: Kalinský by nemal brať peniaze, potvrdil zmenu zákona

BRATISLAVA – Bývalý spolupracovník premiéra Igora Matoviča (OĽANO) Pavol Kalinský by peniaze nemal prebrať. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zároveň potvrdil, že OĽANO sa v nedeľu dohodlo, že sa bude meniť zákon a spolupracovníci štátnej správy nebudú môcť brať dotácie.

"Politicky sme sa v rámci hnutia dohodli, že budeme meniť legislatívu, že ak niekto bude chcieť akýmkoľvek spôsobom, aj externe, spolupracovať so štátnou správou, bude musieť deklarovať, že nemá žiadne žiadosti o grant, prípadne iné problematické veci, ktoré by mohli prísť," povedal Naď. Premiér podľa Naďa očakáva, že sa adekvátnym spôsobom k celej veci postaví aj Kalinský. Nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši tvrdí, že ak by to tak dopadlo, tak by to pomohlo systému. "Uvidíme, ako to dopadne. Kalinský však nie je jediný," povedal. Poukázal na to, že neziskové organizácie, ktoré sú blízko poslankyniam parlamentu, dostali tiež peniaze.

Podľa ministra obrany nemajú odborníci na Slovensku jednotný hlas a často sa stáva, že má každý iný názor a je ťažké rozhodnúť, ktorý z nich je potrebné počúvať. Raši tvrdí, že odborníci nie sú na Slovensku vyslyšaní. Zároveň sa vyjadril aj k plánovanému druhému kolu celoplošnému skríningu v polovici okresov, ktoré z tohto aktuálneho testovania vyjdú najhoršie. Podľa jeho slov to vyzerá tak, že sa bude robiť len preto, aby sa minuli testy. "Budeme nakupovať ďalšie testy, pretože o ne je obrovský záujem z firiem, samospráv a nemocníc," povedal Naď. Ako tvrdí, ak by sa nerobil celoplošný skríning, tak by sa neodhalili niektoré ohniská, o ktorých sa nevedelo.

Raši pripustil, že Hlas-SD by referendum organizoval aj bez Smeru-SD. Ako lekár bude predsedovi Smeru-SD odporúčať očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Pripustil, že pôjde pomáhať aj do nemocnice. Minister obrany si myslí, že poslanec Martin Čepček (OĽANO) by mal byť vylúčený z klubu. Zároveň uviedol, že by bol rád, ak by sa špeciálnym prokurátorom stal Daniel Lipšic. Potvrdil, že má informácie o tom, že keby vo vláde skončil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), tak by s ním išla aj časť poslancom strany Za ľudí.