Národný bezpečnostný úrad odmieta, že by Lipšic dostal previerku nezvyčajne rýchlo

Daniel Lipšic

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) odmieta, že by advokát Daniel Lipšic dostal bezpečnostnú previerku nezvyčajne rýchlo. Vylučuje tiež, že by minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) či niekto iný volal do NBÚ s cieľom vykonanie previerky urýchliť. Reagoval tak na medializované informácie. Informoval o tom hovorca NBÚ Peter Habara.