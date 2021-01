FOTO Meteorológovia varujú: Na Slovensku hrozia povodne, inde vás potrápi poľadovica

"Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a očakávaný dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uvádzajú meteorológovia. Hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňami z topiaceho sa snehu a dažďa platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Žilina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Levice a Liptovský Mikuláš.

Zdroj: SHMÚ

V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja platí do 18.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V týchto okresoch sa na horách v polohách nad 1500 metrov miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. V Jelšave platí upozornenie na vznik smogovej situácie pre častice PM10. Vyhlásilo ho SHMÚ a potrvá až do odvolania.

Na cestách sa môže objaviť poľadovica a čierny ľad

V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa môžu koncom víkendu objaviť poľadovica a čierny ľad, ktorý sa javí ako mokrá cesta. Upozorňuje na to cestárska spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB) poukazujúc na to, že po oteplení môže v nedeľu (24. 1.) večer mrznúť. Spoločnosť ubezpečuje, že lokálnu situáciu i počasie nepretržite pravidelne monitoruje.

Zdroj: SHMÚ

"Upozorňujeme vodičov a chodcov v Bratislavskom kraji na výrazné ochladenie, ktoré môže spôsobiť poľadovicu na cestách. Chceme predísť kolíziám, preto budú cestári v teréne už počas víkendu a monitorovať situáciu," skonštatoval generálny riaditeľ RCB Rastislav Gajarský. Čierny ľad sa prvý pohľad javí, že cesta je mokrá, ale v skutočnosti na nej môže byť súvislá vrstva číreho ľadu. Vzniká väčšinou počas suchej zimy a na miestach, ktoré ešte nie sú ošetrené soľou. Stretnúť sa s touto situáciou je možné najmä v noci či ráno, ak teplota klesne pod nula stupňov Celzia a voda z dažďa, topenia snehu či vlhkosti na ceste primrzne.

Zdroj: SHMÚ

Vyskytnúť sa však môže aj cez deň, hoci teplota vystúpi na viac ako päť stupňov Celzia. Najčastejšími úsekmi sú miesta v tieni, v lese či na mostoch, kde ho priame slnko neroztopí. Cestári vývoj počasia pravidelne sledujú na dispečingu z viacerých verejne dostupných zdrojov, pri zhoršení počasia aj priamo v teréne. Pomáhajú tiež hlásenia či podnety od verejnosti, starostov či primátorov.

Minulý týždeň boli do ostrej prevádzky zapojené všetky stroje. Najkritickejšími úsekmi boli vtedy pre snehové jazyky Pezinská baba či úseky pod Malými Karpatmi. RCB sa starajú o 512 kilometrov ciest II. a III. triedy a 128 mostov v Bratislavskom kraji. Čoskoro ju nahradí nová cestárska spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK), ktorej bude Bratislavský samosprávny kraj 100-percentným vlastníkom.

Znížená dohľadnosť do 50 metrov je pre hmlu v okolí Jelšavy

Znížená dohľadnosť do 50 metrov je v sobotu podvečer pre hmlu v lokalite Jelšava, v okolí Štósu do 100 metrov. Vodiči si musia dávať pozor aj v okolí Čertovice, kde je znížená dohľadnosť do 200 metrov pre snehové prehánky a v lokalite Rudlová je to pre hmlu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.

Zdroj: Getty Images

Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú podľa cestárov zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami vyskytuje kašovitý alebo utlačený sneh do hrúbky troch centimetrov.

Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke kašovitý sneh do hrúbky piatich centimetrov. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských priechodoch Čertovica a Dobšiná sa nachádza kašovitý sneh do dvoch centimetrov.