SHMÚ upozorňuje na vietor v západnej časti Slovenska a na horách

Pred vetrom na horách upozorňuje v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Výstraha platí v sobotu do 22.00 h. V prípade okresov Dolný Kubín, Martin a Žilina do 12.00 h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," spresnili meteorológovia s tým, že v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť vetra až 135 kilometrov za hodinu.

Zdroj: SHMÚ

V sobotu do 14.00 h platí výstraha pred vetrom aj v Bratislavskom kraji, tiež v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava. SHMÚ dodal, že v týchto oblastiach môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť vetra 70 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice platí v sobotu do 12.00 h na väčšine stredného a východného Slovenska. Meteorológovia varovali v sobotu dopoludnia aj pred hmlou v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja. Stále platí aj hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou v okrese Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava.