KORONAVÍRUS Boli sme na kloktacom teste: Falošná pozitivita nehrozí, zachytí aj všetky mutácie

Pri slove "testovanie" behá mnohým mráz po chrbte. Za posledné mesiace sme si ho vyskúšali hneď niekoľkokrát. A je veľmi pravdepodobné, že sa mu nevyhneme ani v blízkej budúcnosti. Ak vás ster z nosohltana stresuje, prípadne naďalej zaryto veríte konšpirátormi obľúbeným rečiam o čipovaní za pomoci tenkej paličky, ktorou vám odoberajú vzorku, môžete sa rozhodnúť aj pre inú cestu - kloktací test.

Nulové riziko falošnej pozitivity

Už z názvu si môžete jednoducho vydedukovať, že v hlavnej úlohe v prípade kloktacieho testu je práve kloktanie. Hravo ho teda zvládnu aj školáci, samozrejme v prípade, že vedia kloktať. Vo všeobecnosti sa odporúča deťom nad desať rokov.

Na kloktací test sa môžete objednať od tejto soboty, stojí 59 eur.

Vzhľadom na to, že ide o metódu PCR, výsledok je mimoriadne presný. Generálny riaditeľ Alpha medical Peter Lednický tiež vyzdvihol, že pri kloktaní nezasiahnete len oblasť nosohltanu, ale aj oblasť ústnej dutiny, tým pádom je vzorka reprezentatívna.

"Aj keď sa vykoná odber kloktaním, dokážeme zachytávať aj nízke virálne nálože," ubezpečil. "Je tam nulové riziko falošnej pozitivity," predostrel a doplnil, že test vie zachytiť aj všetky doteraz známe mutácie vírusu. Okrem toho, že samotné testovanie je pre ľudí komfortnejšie, obrovskou výhodou je aj to, že pri odbere nie je potrebný zaškolený zdravotník.

V budúcnosti by mal byť test dostupný dokonca aj z pohodlia domova. "Povedal by som, že je to otázka v radoch týždňov," podotkol Lednický. Aj v tomto prípade ale budete musieť vzorku odniesť na zberné miesto, keďže sa vyhodnocuje v laboratóriu. Výsledok pacient dostane približne v rovnakom čase, ako bežnú PCR.



A čo negatíva? Oproti vzorke odobratej sterom odborníci zaregistrovali menšiu stratu signálu, čo znamená, že oproti klasickému odberu musí cykler pri PCR reakcii urobiť o 3-5 cyklov viac.

„Sú to údaje s ktorými pracujeme a v praxi to znamená, zjednodušene povedané, že test má iba nepatrne nižšiu senzitivitu, ale stále dokáže dobre zachytiť aj nízke vírusové nálože, čo napríklad nezvláda ani presný laboratórny antigénový test,“ upresnil detaily Peter Lednický.

Test každopádne zachytí pacientov, u ktorých infekcia iba začína a tiež tých, ktorí majú asymptomatický priebeh nákazy.

Podobné pravidlá ako pri stere

Aspoň dve hodiny pred kloktacím testom by ste nemali jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, umývať si zuby, používať kvapky a spreje do nosa a hrdla. Po tom, ako si zložíte rúško, by ste si mali odkašlať do vreckovky a vyfúkať si nos.

Odberové sady určené na kloktanie majú CE certifikát a spĺňajú normu ISO 13485. Vyrobené sú v Česku.

Do rúk dostanete fľaštičku s fyziologickým roztokom, slamku a skúmavku s modrým uzáverom. Chuť roztoku je mierne slaná, potrebné je, aby ste si do úst naliali minimálne polovicu fľaštičky. Kloktať by ste ho mali aspoň tridsať sekúnd, prípadne aj dlhšie. Môžete si dať prestávku a kloktať ďalej, nie je potrebné, aby ste kloktali tridsať sekúnd naraz a riskovali, že vám zabehne. Ak by ste však roztok prehltli, nič sa vám nestane. Zdravotné riziko nehrozí.

Roztok potom za pomoci slamky vypustíte opatrne do skúmavky s modrým uzáverom. Tú je potrebné pevne uzavrieť, putuje do rúk prítomného zdravotníka na odbernom mieste.

Kloktací test aj pri návrate do škôl? Je to otázne

V súvislosti s kloktacím testovaním sa skloňoval aj návrat detí do škôl. Mnohí rodičia totiž odmietajú, aby ich ratolestiam robili stery z nosohltana. Spomínaná metóda im je viac "po chuti". Pretestovanie by však každopádne malo byť podmienkou k tomu, aby školáci opäť zasadli do lavíc.

Ešte v decembri kloktací test na sociálnej sieti prezentoval aj premiér Igor Matovič. Uskutočnilo sa aj pilotné testovanie kloktaním na dvoch slovenských školách. Aj po posledných vyjadreniach ministra školstva je však zatiaľ otázne, či sa táto metóda stane v prípade testovania školákov naozaj realitou. Mnohí rodičia sa tak možno tešili zbytočne. Rezort zdravotníctva na naše otázky reagoval vyjadrením Branislava Gröhlinga z 20. januára.

„Stále pracujeme s variantom, že by sme išli do antigénov. Viete, že som bol poverený vládou, aby sme vyriešili aj kloktacie testy. Včera bola založená skupina, ktorá bude vyberať v rámci jednotlivých firiem. Bola zverejnená aj výzva v rámci Európskeho vestníka. Tie podmienky sme zadefinovali tak, že by sme chceli rozdeľovať kraje, lebo jedna spoločnosť nedokáže (zabezpečiť túto službu pre, pozn. red.) celé Slovensko. Na druhej strane sme to zas obmedzovali, aby to boli maximálne štyri kraje na jednu spoločnosť, ktorá to bude zabezpečovať," uviedol minister s dodatkom "pracujeme na tom".



Gröhling tiež uviedol, že trochu pomohol zákon, ktorý schválil parlament a 19. januára ho podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. "Sú ešte aj ďalšie varianty, o ktorých sme komunikovali aj s kolegami z Rakúska a to sú také tie malé výterové testíky iba z prednej časti nosa. Takže riešime viacej variantov, aby sme pomohli odbremeniť zdravotníkov a vedeli spustiť celý vzdelávací systém," uzavrel.

Aj budúci týždeň sa ešte deti budú vzdelávať v rovnakom režime ako počas aktuálneho. Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne a do materských škôl a školských klubov detí môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu.