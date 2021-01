KORONAVÍRUS Druhý víkendový deň testovania sa chýli ku koncu: VIDEO Matovič sa prihovoril Slovákom

21:21 V skríningu na ochorenie COVID-19 v Košiciach počas nedele vykonali celkovo 21.849 testov, z nich bolo 230 pozitívnych prípadov. Predstavuje to mieru pozitivity 1,05 percenta. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

"Počas testovania sme nezaznamenali žiadne problémy a vďaka elektronickej registrácii prebiehalo testovanie rýchlejšie a na odberných miestach nedochádzalo k žiadnemu zdržaniu," uviedol. O celkových počtoch testovaných po skríningu a o tom, čo bude nasledovať, bude informovať v pondelok (25. 1.) primátor Košíc Jaroslav Polaček. V sobotu (23. 1.) magistrát oznámil, že tento deň sa od 9.00 h stihlo otestovať celkovo 24.545 obyvateľov. Pozitívny test malo 205 z nich, čo predstavuje 0,83 percenta. Košice spustili od štvrtka (21. 1.) dokopy 77 odberných miest s viac ako 100 odbernými tímami.

21:06 V Trenčíne otestovali počas víkendu na 36 odberových miestach 22.072 ľudí. Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej malo pozitívny výsledok 81 ľudí, čo je 0,37 percenta. "Väčší záujem o testy bol v sobotu (23. 1.), kedy prišlo do odberových miest 14.868 ľudí (45 pozitívnych - 0,30%). V nedeľu ich bolo 7204 (36 pozitívnych - 0,50 %)," doplnila Ságová. V Partizánskom sa na víkendovom testovaní zúčastnilo 8230 ľudí. Pozitívnych bolo 138 ľudí a miera pozitivity je 1,68 percenta. Primátor Jozef Božik o tom informoval na sociálnej sieti.

V Prievidzi otestovali počas dvoch dní 16.215 ľudí, z toho bolo 150 testov pozitívnych. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že miera pozitivity je 0,93 percenta. V Púchove otestovali 5869 ľudí, celkový počet pozitívne otestovaných bol 32. „Z celkového počtu zúčastnených počas víkendu bolo 371 ľudí s bydliskom mimo púchovský okres, pozitívny test mali dvaja ľudia. Miera pozitivity v Púchove za sobotu a nedeľu predstavuje 0,55 percenta,“ informovalo mesto na sociálnej sieti.

20:10 Igor Matovič sa prihovoril Slovákom po druhom dni testovania.

19:59 Vysoká pozitivita testov na ochorenie COVID-19 v okrese Revúca počas skríningového testovania nie je až také prekvapenie a konečné číslo bude možno ešte vyššie, keďže samospráva začala vnímať zhoršujúcu sa situáciu cez zvyšujúce sa počty pozitívnych PCR aj antigénových testov. Uviedol to primátor Július Buchta. „Je to taký paradox, lebo v novembri sme boli okres s najnižším počtom pozitívne testovaných – 0,27 percenta - a teraz tu máme skoro desaťnásobný nárast. Faktorov môže byť viac. Môže to byť britská mutácia alebo množstvo marginalizovaných komunít v regióne, ktoré patria medzi rizikové skupiny, prípadne množstvo pracujúcich v zahraničí. Možno tiež ľudia trochu povolili v dodržiavaní základných hygienických a dezinfekčných opatrení a nosení rúšok,“ konštatoval primátor.

Zdroj: Topky/Maarty

Ak by aj neprišiel celoplošný skríning, pre zvyšujúci sa podiel pozitívnych testov by podľa neho určite začali testovať ako v iných okresoch, ktoré mali vysokú pozitivitu. „Ako samospráva sme navyše v spolupráci s nemocnicou v Revúcej vypracovali taký návod, ako by sa dala pandémia na Slovensku monitorovať a zvládnuť, takže pokiaľ bude záujem, radi sa o to podelíme. Podstatné je, že testovanie musí byť pre občanov motivačné a musí fungovať spolupráca verejnej a štátnej správy,“ zdôraznil Buchta.

Pozitívom je podľa neho fakt, že keď sa ľudia z médií dozvedeli o zaradení okresu medzi tie s najvyššou pozitivitou, prišli sa otestovať. „Na základe toho predpokladáme, že sa nám to číslo ešte zhorší. Druhé pozitívum je, že si ľudia uvedomia, že COVID-19 tu stále je a že toľkokrát zabúdané R-O-R (rúško - odstup - ruky, pozn. TASR) je potrebné dodržiavať možno ešte viac,“ podotkol primátor s tým, že v neposlednom rade je už najvyšší čas začať s prípravami na očkovanie. O vysokej pozitivite testov na COVID-19 v Revúckom okrese informoval počas nedeľňajšej tlačovej konferencie premiér Igor Matovič (OĽANO). V rámci sobotňajších (23. 1.) výsledkov testovania bol podľa neho tento okres číslo jeden v miere pozitivity.

19:43 Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Trnave absolvovalo počas víkendu 17.380 ľudí. „Pozitívnych bolo 200 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 1,15 percenta,“ informoval primátor Trnavy Peter Bročka. Plošné testovanie v Trnave potrvá štyri dni do utorka 26. januára. Určené je predovšetkým osobám vo veku od 15 do 65 rokov s trvalým či prechodným pobytom v Trnave. Otestovať sa budú môcť na desiatich odberových miestach v čase od 16.00 do 20.00 h.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

19:05 Mesto Nitra sa postupne dostáva na slovenský priemer v miere pozitivity na ochorenie COVID-19, zhodnotil výsledky tretieho kola trojdňového plošného testovania v krajskom meste primátor Nitry Marek Hattas. Od piatka (22. 1.) do nedele sa v Nitre otestovalo 42.104 ľudí, z toho 324 bolo pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Miera pozitivity dosiahla 0,77 percenta," potvrdil Hattas.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

V prvom kole testovania od 8. do 10. januára bolo v Nitre otestovaných 43.716 ľudí, z nich bolo 932 pozitívnych, čo je 2,13 percenta. O týždeň neskôr počas druhého kola testovania klesla pozitivita v krajskom meste o polovicu. Od piatka (15. 1.) do nedele (17. 1.) sa otestovalo 40.948 ľudí, z toho 417 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,02 percenta. Ďalšie opatrenia, ktoré budú prijaté v celom okrese Nitra, budú známe v stredu (27. 1.). "My sa momentálne sústreďujeme na očkovanie a otvorenie čo najväčšieho počtu mobilných odberových miest, kde sa budú môcť občania otestovať počas týždňa," skonštatoval primátor.

18:02 V Šali sa v popoludňajších hodinách skončilo celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Počas troch dní bolo otestovaných 7824 ľudí, z nich 141 malo pozitívny výsledok. Miera pozitivity sa pohybuje na úrovni 1,8 percenta.

„Tieto údaje predstavujú len štatistiku ľudí, ktorí sa prišli otestovať na niektoré zo 16 odberových miest zriadených mestom Šaľa,“ upozornila hovorkyňa mesta Dajana Hanesová. V nedeľu bolo v Šali a mestskej časti Veča otestovaných 2185 ľudí, 45 z nich malo pozitívny výsledok testovania. V sobotu (23. 1.) bolo otestovaných 4728 ľudí, pozitívny výsledok malo 74 z nich.

17:20 Primátori krajských miest iniciovali stretnutie s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva o pomoci štátu pri zriaďovaní vakcinačných centier. Informoval o tom primátor Trenčína Richard Rybníček. "Chceli by sme pomôcť štátu zriaďovať vakcinačné centrá, zatiaľ v krajských mestách. Ak to bude možné, chceli by sme to urobiť ešte vo februári. A potom postupne v ďalších mestách," povedal trenčiansky primátor.

Rybníček je presvedčený, že samospráva musí štátu vo vakcinovaní pomôcť. "Myslím si, že začneme zriaďovať vakcinačné centrá v krajských mestách, aby sme pomohli s rýchlosťou vo vakcinácii. Samozrejme, dôležité je, aby štát doviezol čo najviac vakcín. Ale myslím si, že bez samosprávy to štát opäť bude zvládať s veľkými ťažkosťami. Takže my sme pripravení pomôcť," podotkol trenčiansky primátor.

17:02 V rámci víkendového skríningu v Prešove sa na ochorenie COVID-19 otestovalo viac ako 20.000 ľudí. Miera pozitivity bola v nedeľu k 13.00 h na úrovni 0,46 percenta. "Myslím si, že Prešov má čísla veľmi dobré. Dúfam, že si to nebudeme musieť zopakovať," uviedla primátorka Andrea Turčanová na tlačovom brífingu. Celkovo v sobotu (23. 1.) a nedeľu k 13.00 h v meste otestovali 20.277 ľudí, z toho pozitívny výsledok testu malo 94 z nich. Testovanie na 44 odberových miestach trvá do nedele 20.00 h.

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Oproti novembrovému testovaniu v Prešove sú aktuálne počty otestovaných zhruba na polovičnej úrovni. Priebeh testovania hodnotí primátorka ako pokojný a plynulý, prispela k tomu aj možnosť registrácie cez mobilnú aplikáciu. "Naozaj sme sa vyhli veľkým čakacím radom, práve preto, že väčšina ľudí využila možnosť registrovať sa, až 80 percent otestovaných to využilo," povedala. Náklady na víkendové testovanie mesto odhaduje na viac ako 130.000 eur. "Pri prísľube štátu, že zaplatí za každého testovaného občana päť eur a pri takejto nízkej účasti to vyzerá, že mesto na to bude musieť doplácať zo svojho. V prípade, že bude nutné robiť v Prešove druhé kolo testovania, zrejme zvážime nižší počet odberných miest," skonštatovala. Záujem o testovanie bol podľa nej nižší preto, lebo veľa ľudí využíva testovanie, ktoré je k dispozícii celý týždeň.

16:45 V Trenčíne otestovali za jeden a pol dňa celkom 18.281 ľudí a identifikovali 66 pozitívnych, čo je 0,36 percenta. Aktuálne výsledky podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka potvrdzujú zmysel decembrového testovania. "V tejto chvíli sa ukázalo, že decembrové testovanie, ktoré na rozdiel od tohto bolo dobrovoľné, malo naozaj veľký zmysel. Niektorí hovorili, že nebolo účinné, ale ono bolo extrémne účinné. Pretože sa ukazuje, že vďaka testovaniu v decembri pred Vianocami sme Trenčínu pomohli vyhnúť sa najhorším možným scenárom," podotkol trenčiansky primátor.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

V Trenčíne otestovali počas víkendového (19. 12. – 20. 12.) plošného mestského testovania na nový koronavírus 21.660 ľudí. Pozitívny výsledok malo 560 z nich, čo bolo 2,59 percenta. Samosprávy sú podľa Rybníčka hlavným organizátorom aktuálneho testovania a zvládli ho bravúrnym spôsobom. "Ukázalo sa, že v podstate potrebujeme len najmenší servis štátu a ostatné vieme zvládnuť sami. Druhý poznatok je, že samosprávy poznajú svojich ľudí. Primátori a starostovia ich vedia motivovať tak, že prídu v celkom veľkom počte. A chránia vlastné mestá a obce, pretože im ide o lokálpatriotizmus," podotkol primátor Trenčína.

"Ale tieto čísla neznamenajú, že sme nad koronavírusom vyhrali. Je dôležité, aby sme boli v lockdowne veľmi prísni a disciplinovaní. Pretože, ten vírus je veľmi primitívny. To znamená, že keď mu dovolíme väčším stretávaním sa zase šíriť, tak on sa začne šíriť. Mali by sme ešte pár týždňov vydržať. Lebo na začiatku marca už začne s nami hrať aj príroda a situácia sa potom začne zlepšovať," zdôraznil Rybníček.

15:57 Bratislavské samosprávy vyzývajú obyvateľov, aby neváhali a prišli sa počas nedele otestovať v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19. Podľa mestských častí je testovanie jednoduchšie a rýchlejšie ako počas soboty (23. 1.). Na mobilných odberných miestach (MOM) je situácia pokojná a ľudia na otestovanie nemusia čakať. Niektoré mestské časti pre nižší záujem znižujú počet odberných miest. Starosta Ružinova Martin Chren hovorí, že doterajšie výsledky sú v mestskej časti dobré a dúfa, že druhé kolo testovania nebude potrebné. "Za dnešné dopoludnie sme otestovali 4880 z vás, pozitívnych z toho bolo 28. Celkovo sme teda za víkend, zatiaľ do 12.00 h, urobili 23.023 testov a miera pozitivity je 0,63 percenta," uvádza na sociálnej sieti Chren.

Skonštatoval, že občania sa testujú v prvom rade sami pre seba a svoje zdravie, preto opätovne podotkol, že ak bol niekto na testovaní začiatkom týždňa, môže prísť na testovanie opäť. "Týždeň starý chlieb už je takmer nepoužiteľný, rovnako ako týždeň starý výsledok testu. Preto, ak máte test zo začiatku tohto týždňa, ktorý už nemá veľkú výpovednú hodnotu, pokojne dnes môžete prísť na testovanie znova a mať istotu," poznamenal. Na odberných miestach sa podľa neho nečaká, priebežne vybavované je aj testovanie na drive-throug na letisku a miestom úrade.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Aj Staré Mesto odkazuje obyvateľom, aby neváhali a prišli sa otestovať. Upriamuje pritom pozornosť na to, kde budú od 27. januára potrebovať test s negatívnym výsledkom. "V Starom Meste máme skvelé a dobre naladené odberové tímy, nečaká sa dlho," pozýva mestská časť. Ani mestská časť Petržalka neodporúča nenechávať si testovanie na poslednú chvíľu. Pripomína, že odberné miesta budú naďalej vybavené zrýchleným registračným systémom, ale v pondelok (25. 1.) a utorok (26. 1.) ich bude výrazne menej. Už v nedeľu o niečo znížila ich počet. Mestská časť v nedeľu do 14.00 h otestovala 4899 ľudí, z toho 60 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,22 percenta.

Počet odberných miest znížila z pôvodných desať na sedem mestská časť Rača. "Lokality zostávajú nezmenené, avšak na niektorých miestach, kde boli odberné tímy dva, dôjde k ich zlúčeniu do jedného," informuje samospráva na sociálnej sieti. Pripomína, že stále je možnosť objednať sa aj na presný čas. Karlova Ves pozýva do drive-through pod Mostom Lanfranconi, ktoré je otvorené pre všetkých, objednanie nie je potrebné a v aute môžu byť aj ďalší členovia domácnosti. Otestovať sa bude možné i na budúci týždeň. Drive-through v Líčšom údolí zostáva naďalej prístupné len pre obyvateľov mestskej časti.

15:20 Počas nedeľného skríningového testovania v Banskej Bystrici otestovali do 14.00 h dovedna 7144 ľudí. Informovala o tom Dominika Mojžišová z kancelárie primátora mesta. Podľa jej slov bolo 57 testov pozitívnych, čo je podiel necelého 0,8 percenta. V sobotu (23. 1.) do rovnakého času otestovali v meste 8845 ľudí a pozitívnych z nich bolo 37, čo predstavovalo podiel zhruba 0,41 percenta.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

13:23 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) oceňuje mimoriadnu angažovanosť samospráv, rozvahu, pracovitosť, ale i kreativitu, s ktorou zabezpečovali aj aktuálne testovanie obyvateľov formou plošného skríningu. Informoval o tom ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. "Primátori, starostovia, zamestnanci obecných a mestských úradov aj teraz ukázali, že robia veci s mimoriadnym nasadením. Aj preto musíme zdôrazniť, že keď ZMOS poukazuje na riziká, nie je to preto, že kritizuje, ale preto, aby sme predchádzali chybám a s nimi súvisiacim problémom," uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger. Ten ďalej konštatuje, že výsledky testovania síce vo vzťahu k nízkemu počtu pozitívnych ľudí hodnotia pozitívne, avšak zdá sa, že sa musí klásť výrazne väčší dôraz na názory renomovaných odborníkov.

"Slovensko má v oblasti epidemiológie mnohé svetové špičky. Máme na to, aby sme vďaka nim dokázali zvíťaziť nad nebezpečným novým koronavírusom," uviedol Tréger. Zároveň apeluje na odbornú verejnosť, aby vypracovala aktuálne hodnotenie a komentár k mape ohnísk podľa výsledkov RT-PCR testov a podľa antigénových testov. "Vďaka tomu dokážeme reálne poukázať na skutočné ohniská a pripraviť taký proces účinnej prevencie, ktorý bude skutočne cielený a s výraznou výpovednou hodnotou," uviedol predseda ZMOS.

Zároveň ZMOS konštatuje, že aktuálne testovanie odkrylo aj reálnu mieru fungovania krízového riadenia. "Na základe poznatkov z aplikačnej praxe, neraz aj zbytočných komplikácií, budeme chcieť prispieť svojimi skúsenosťami k vylepšeniu systému, ktorý podľa našich zistení nevyhovuje dnešnej dobe. Napokon, vieme o tom svoje aj na základe výrazného servisu, ktorý poskytujeme mestám a obciam už od začiatku pandémie, pričom naše dáta a spätná reakcia z územia to potvrdzujú," uzavrel Tréger.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:58 Plošné skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 v Senici má pokojný priebeh. Počas troch uplynulých dní bolo otestovaných celkovo 5226 občanov, z nich 67 malo pozitívne výsledky testovania. Miera pozitivity predstavuje 1,28 percenta. V meste sa testuje od štvrtka (21. 1.). "V sobotu počas tretieho dňa testovania bolo na deviatich mobilných odberových miestach otestovaných 3770 ľudí, z ktorých bolo 47 pozitívnych," informoval primátor Martin Džačovský. Podľa jeho slov boli občania vybavovaní bez dlhého čakania, na viacerých odberných miestach bolo prázdno.

Testovanie pokračuje v Senici aj v nedeľu do 18.00 h. V rezervačnom systéme zostalo na nedeľu voľných ešte viac ako 500 termínov, najviac na mobilných odberných miestach zriadených v mestských častiach Kunov a Čáčov. "Na odbernom mieste v dennom centre pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici bude testovanie realizované počas celého dňa bez nutnosti rezervácie," upozornil primátor. Toto odberné miesto bude k dispozícii aj v pondelok (25. 1.) do 17.00 h.

Zdroj: TASR - Lukáš Mužla

12:34 Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Trnave absolvovalo počas prvého dňa testovania v sobotu (23. 1.) celkovo 8116 ľudí. „Pozitívnych bolo 86 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 1,06 percenta,“ informoval primátor Trnavy Peter Bročka. Plošné testovanie v Trnave potrvá štyri dni do utorka 26. januára. Určené je predovšetkým osobám vo veku od 15 do 65 rokov s trvalým či prechodným pobytom v Trnave.

V nedeľu majú záujemcovia o testovanie k dispozícii 20 odberových miest v 12 lokalitách. Otvorené sú od 8.00 do 18.00 h s prestávkou pre zdravotníkov od 12.00 do 13.00 h. V pondelok (25. 1.) a utorok sa počet odberových miest a lokalít zníži o polovicu oproti víkendu. V šiestich lokalitách bude zriadených desať odberových miest, občania sa budú môcť testovať od 16.00 do 20.00 h.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

11:26 Počet pozitívne testovaných obyvateľov v Nitre na ochorenie COVID-19 postupne klesá. Počas tretieho kola testovania v sobotu (23. 1.) bolo v meste otestovaných 12.682 ľudí, z toho 90 bolo pozitívnych. „Miera pozitivity dosiahla 0,71 percenta,“ informoval primátor Marek Hattas. Počas uplynulých dvoch dní bolo otestovaných celkovo 24.861 ľudí, z nich 178 malo pozitívne výsledky testov. Celková miera pozitivity dosahuje 0,72 percenta. Testovanie pokračuje aj v nedeľu od 8.00 do 16.30 h.

V prvom kole testovania od 8. do 10. januára bolo v Nitre otestovaných 43.716 ľudí, z nich bolo 932 pozitívnych, čo je 2,13 percenta. O týždeň neskôr počas druhého kola testovania klesla pozitivita v krajskom meste o polovicu. Od piatka (15. 1.) do nedele (17. 1.) sa otestovalo 40.948 ľudí, z toho 417 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,02 percenta.

11:20 Petržalka zverejnila aktuálne počty testovaných na jednotlivých testovacích miestach. Vykonali viac ako dvetisíc testov a zachytili 28 pozitívnych. Dobrou správou je, že sa na žiadnom odbernom mieste nečaká.

10:48 Plošné skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 pokračuje v nedeľu v mestách a mnohých obciach Prešovského kraja. Účasť je zvyčajne menšia než počas soboty (23.1.). V Bardejove podľa informácie radnice na sociálnej sieti za sobotu otestovali 7000 ľudí. Pozitívny výsledkom testu malo 26, čo predstavuje 0,37 percenta. Aj druhý testovací deň prebieha bez problémov.

V Humennom (23.1.) prvý víkendový deň otestovali 3374 ľudí, z toho 24 malo pozitívny výsledok, čo je 0,71 percenta. V nedeľu je otvorených desať odberových miest v rámci mesta, situácia je pokojná a čakacia doba minimálna, uviedla radnica. Vo Vranove nad Topľou na odberných miestach zriadených mestom v sobotu otestovali 3641 obyvateľov, pozitívnych bolo osem osôb, čo znamená 0,22 percenta. V Snine na šiestich odberných miestach testovali 2279 ľudí, pozitívny výsledok testu malo 24, teda 1,05 percenta. V Sabinove hlásia za sobotu 886 testovaných a 13 pozitívnych. Miera pozitivity bola 1,46 percenta.

10:19 Druhý deň skríningového testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa začal v Banskej Bystrici bez problémov a načas, podobne ako v sobotu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.

"Testovanie je na všetkých 19 mobilných odberných miestach zriadených mestom od 8.00 h v plnom prúde a 55 dobre naladených odberných tímov už od rána vykonalo niekoľko desiatok odberov. Pripomíname, že registračný formulár je otvorený aj počas celého dnešného dňa na testovanie.banskabystrica.sk," uviedla Marhefková.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

09:42 Celoplošné skríningové testovanie pokračuje v nedeľu v Trenčianskom samosprávnom kraji. V Partizánskom otestovali v sobotu (23. 1.) 6270 ľudí. "Z toho 99 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,58 percenta," informoval na sociálnej sieti primátor Jozef Božik s tým, že v nedeľu pokračuje testovanie od 8.00 do 16.00 h.

V Považskej Bystrici testovali v sobotu na 21 odberových miestach 5891 ľudí, z nich bolo 24 pozitívnych. V nedeľu otvorili odberové miesta aj v Dolnom Moštenci, Šebešťanovej, Podvaží a Praznove. V Trenčíne otestovali podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej v sobotu na 36 odberových miestach 14.868 ľudí. Certifikát s pozitívnym výsledkom antigénového testu dostalo 45 ľudí, čo je 0,30 percenta.

Zdroj: Facebook/Mesto Považská Bystrica

09:32 V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pokračuje v nedeľu celoplošné skríningové testovanie. Prebieha vo všetkých 19 mestách, ktorých obyvatelia môžu využiť zhruba dve stovky odberových miest. V Dolnom Kubíne otvorili 14 odberových miest a obyvatelia môžu využiť aj miesto v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou. Mesto odporučilo obyvateľom, ktorí patria do rizikovej skupiny, aby sa prišli otestovať.

"Či už sú to seniori, onkologickí pacienti, zdravotne postihnutí alebo znevýhodnení obyvatelia či tehotné ženy, chceli by sme im odporučiť, aby na testovanie využili v nedeľu čas medzi 8.00 - 12.00 h. Všetkých 14 odberných miest bude prednostne brať práve túto skupinu obyvateľov. Podľa skúseností z minuloročného testovania sa práve v tomto čase vo väčšine miestností netvoria žiadne rady a obyvatelia prichádzajú na testovanie naozaj len sporadicky," uviedol primátor mesta Ján Prílepok. V sobotu (23. 1.) testovali v Dolnom Kubíne 3666 ľudí, pozitívny test malo 17 z nich.

Zdroj: SITA/ŽSK

08:11 Celkom 16.362 ľudí otestovali na ochorenie COVID-19 počas soboty v Banskej Bystrici. Podľa údajov samosprávy z nich bolo 78 pozitívnych, čo predstavuje pozitivitu 0,48 percenta. "Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na zabezpečení skríningového testovania. Poďakovanie patrí aj všetkým Banskobystričanom a obyvateľom okolitých obcí za disciplínu a zodpovedné správanie," povedal banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ako informovalo mesto, v Banskej Bystrici je cez víkend v 55 odberných tímoch 110 zdravotníkov a 165 administratívnych pracovníkov. Celkovo 32 príslušníkov Ozbrojených síl SR a približne 20 štátnych policajtov dohliada na plynulý chod a pomáha navigovať záujemcov o testovanie na príslušné odberové stanovištia. V teréne je aj 16 príslušníkov mestskej polície.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

07:33 Od začiatku plošného testovania na COVID-19 v pondelok 18. januára sa v Košiciach urobilo spolu 72.261 testov, ktoré zachytili 745 pozitívnych prípadov. Miera pozitivity dosahuje 1,03 percenta. Informoval o tom v sobotu večer hovorca mesta Vladimír Fabián.Len počas soboty sa v Košiciach od 9.00 h stihlo otestovať celkovo 24.545 obyvateľov. Pozitívny test malo 205 z nich, čo predstavuje 0,83 percenta. "Veľmi ma teší, že Košičania sú zodpovední, dodržiavajú platné odporúčania hygienikov a výsledkom je, že sa každým dňom zmenšuje pozitivita testov v Košiciach," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

Testovanie v Košiciach pokračuje v nedeľu (24. 1.) od 9.00 do 17.00 h. K dispozícii je 77 odberných miest. Mesto vyzýva každého záujemcu, aby sa ešte pred vstupom na odberné miesto elektricky registroval na koronaregistracia.kosice.sk. "Okrem zníženia náporu na administratívnych pracovníkov je výhodou takejto registrácie, že po skončení testu bude jeho výsledok doručený prostredníctvom SMS. Takouto správou sa bude možné od 27. januára preukazovať aj pri prípadnej kontrole zákazu vychádzania bezpečnostnými zložkami," informoval magistrát.