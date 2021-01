Aj budúci týždeň sa bude vzdelávať v rovnakom režime ako tento, tvrdí minister školstva Gröhling

BRATISLAVA – Aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas tohto aktuálneho. Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne a do materských škôl a školských klubov detí môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Hraničný termín je 1. február, keď by sme mali nabehnúť na COVID automat, ktorý by nám za určitých podmienok umožnil otvárať prvý stupeň a následne v priebehu ďalších týždňov aj druhý stupeň základných škôl. Je to priamoúmerné aj skríningu, ktorý prebieha tento týždeň, a uvidíme, aké budú dáta budúci týždeň v stredu," povedal minister školstva s tým, že takáto je dohoda. Minister tvrdí, že aj na vláde sa zhodli na tom, že školstvo je priorita, a keď to situácia dovolí, tak prvé, o čom sa budú rozprávať, bude otváranie škôl.

Nástup žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov do škôl bude podľa ministra školstva určite podmienený testovaním. "Stále pracujeme s variantom, že by sme išli do antigénov. Bol som poverený vládou, aby sme vyriešili aj kloktacie testy. V utorok (19. 1.) bola založená skupina, ktorá bude vyberať v rámci jednotlivých firiem. Bola zverejnená aj výzva v rámci európskeho vestníka a podmienky sme zadefinovali tak, že by sme chceli rozdeľovať kraje," povedal minister školstva. Ako dodal, sú aj ďalšie možnosti, ako sú malé výterové testy iba z prednej časti nosa. Minister poznamenal, že o nich komunikuje s Rakúskom. "Riešime viacero variantov, aby sme pomohli odbremeniť zdravotníkov a mohli spustiť celý vzdelávací systém," uzavrel minister školstva.