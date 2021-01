Ministerstvo navrhuje zmenu obdobia riaditeľov škôl: Chce definovať aj inkluzívne vzdelávanie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje zmenu funkčného obdobia riaditeľov škôl. Po novom by malo byť možné vymenovať riaditeľa školy najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort školstva.