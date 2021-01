Bratislava má špeciálne odberové miesto: VIDEO Testovať budú ľudí, bez ktorých by mesto nefungovalo

Ide o ľudí bez ktorých si nevieme predstaviť fungovanie mesta. Projekt vznikol v partnerstve s Hlavným mestom SR Bratislava. „Koronavírus ochromil úplne všetko. Dennodenne bojujeme s obmedzeniami, zatvorenými prevádzkami, obchodmi, či prípadným rušením služieb pre verejnosť. Aby nemuseli k takémuto kroku pristúpiť aj samosprávy, rozhodli sme sa zriadiť vlastné odberné miesto. Slúžiť bude najmä na testovanie ľudí, bez ktorých by bolo fungovanie mesta ohrozené. Verím, aj takto prispejeme k tomu, aby sa život úplne nezastavil a obyvatelia kraja dostávali kvalitné služby. Zdôrazňujem, že testovanie je iba dočasným riešením. Skutočným riešením je očkovanie. To je nádejou, že sa v dohľadnej dobe budeme môcť vrátiť do bežného života,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

"Väčšina Slovenska je dnes v nie dobrej epidemiologickej situácii. Preto vítame každú možnosť, každé nové miesto, kde sa ľudia môžu dať otestovať. Toto nové mobilné odberné miesto bude kľúčovým pre testovanie zamestnancov mestských podnikov – Dopravného podniku Bratislava, BVS, OLO, Mestskej polície či mestského pohrebníctva Marianum. Prioritou v najbližších dňoch a týždňoch bude výrazné navýšenie trvalých mobilných odberných miest, ktoré budú pre všetkých obyvateľov a obyvateľky dostupné na pravidelné testovanie počas celého týždňa. Som presvedčený, že len toto nám umožní mať situáciu trvalo pod kontrolou,“ vysvetlil Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta SR Bratislava.

Projekt prichádza aj s viacerými vylepšeniami. „Výhodou tohto odberného miesta je, že bude fungovať cez elektronický rezervačný systém. Takže žiadne dlhé rady a čakanie v zime. Od budúceho týždňa ho bude môcť využívať aj verejnosť prostredníctvom svojich ambulantných lekárov. Váš lekár Vám teda bude môcť priamo z ambulancie rezervovať termín. Rezervačný systém pre všetkých lekárov v kraji zakúpi župa,“ ozrejmil Tomáš Szalay, riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja.

Financovanie projektu bude zabezpečené z viacerých zdrojov. Časť bude hradená z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a ďalšia časť z prostriedkov župy a hlavného mesta. Eurofondy by mali pokryť náklady na zriadenie odberného miesta. Župa a hlavné mesto budú financovať zdravotníkov a administrátorov systému. Antigénové testy a osobné ochranné pomôcky zabezpečuje štát.

„Pre obyvateľov kraja máme ešte jednu dobrú správu. Obciam a mestám ponúkame možnosť využiť župný elektronický rezervačný systém. Vďaka nemu sa budú môcť záujemcovia o testovanie v celoplošnom skríningu prihlásiť na konkrétny čas. Takýto systém nielenže zvýši komfort obyvateľom, ale aj zníži riziko nákazy v dlhých radoch,“ uzavrela riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.