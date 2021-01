KORONAVÍRUS Začalo sa pilotné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb, uviedol Krajniak

Okrem dvoch bratislavských zariadení sociálnych služieb sa majú na očkovaní podľa Krajniaka zúčastniť ďalšie zariadenia sociálnych služieb v Trenčíne, Žiline a Košiciach. Po pilotnom bude nasledovať riadne očkovanie v týchto zariadeniach po celom Slovensku. Minister práce priblížil, že sú tri možnosti, ako sa ľudia môžu dať zaočkovať. "Prvá možnosť už beží, a to je tá, že zamestnanci ZSS sa už mohli zaregistrovať a mnohí už aj boli zaočkovaní prostredníctvom aplikácie, ktorú pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Druhá možnosť je, že sa takýmto spôsobom vedia objednať zamestnanci aj v skupinách a tretia možnosť, ktorú spúšťame dnes, je to, že príde mobilný očkovací tím priamo do ZSS a zaočkuje zamestnancov a klientov, ktorí o to prejavia záujem," ozrejmil Krajniak.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Zároveň zdôraznil, že tiež bude možnosť, aby sa viaceré menšie zariadenia spojili a mobilný očkovací tím príde na dohodnuté miesto a zaočkuje zamestnancov a klientov všetkých týchto zariadení spolu. Kritériom na to, aby prišiel mobilný očkovací tím, je totiž zaočkovanie aspoň 20 ľudí. Centrálnym orgánom pre registráciu ZSS je podľa Krajniaka odbor krízového manažmentu. Tak, ako sa zariadenia hlásia na očkovanie, v tomto poradí budú chodiť aj mobilné tímy, aby nedošlo k uprednostňovaniu.

"Verím, že postupne v ďalšom týždni budú ďalšie očkovacie centrá vysielať takéto tímy do ďalších zariadení a že sa nám za chvíľku začne potom to základné ťažisko očkovania, že začneme očkovať aj seniorov nad 75 rokov a chronicky chorých ľudí nad 65 rokov," vyhlásil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Krajčí skonštatoval, že celá očkovacia stratégia SR je "postavená na ochrane tých, ktorí sú rizikoví". "Teraz prichádza ten veľký deň D, keď ideme začať reálne očkovať tých, ktorí budú mať najvyšší benefit z vakcinácie," skonštatoval Krajčí s tým, že pre nich vakcinácia znamená záchranu života a ochranu zdravia.

Krajniak zároveň poznamenal, že na Slovensku sa darí chrániť a liečiť klientov v ZSS. "Slovensko patrí v ochrane ľudí žijúcich v ZSS k špičke v Európe, ale aj na celom svete," tvrdí. Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že podporuje očkovanie v ZSS. "Považujem očkovanie za účinné a bezpečné," zdôraznil. Verí, že tým bude táto skupina ľudí viac ochránená. Vallo priblížil aj kampaň na podporu očkovania seniorov s názvom Je čas sa opäť objať.