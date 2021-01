Rezort zdravotníctva upozorňuje: Pacienti, liečiaci sa doma, majú byť v kontakte s lekárom

BRATISLAVA – Pacienti, ktorí sa liečia na ochorenie COVID-19 doma, majú konzultovať svoju liečbu či ľahšie komplikácie so svojím všeobecným lekárom. V piatok na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Reagovalo tak na tvrdenia zdravotníckych záchranárov a operátorov tiesňovej linky 155, ktorí sa stretávajú čoraz častejšie so zhoršujúcim sa zdravotným stavom pacientov v domácej liečbe.

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Michal Weinciller tvrdí, že pacienti sa čoraz častejšie dostávajú do štádia, kedy sú dehydrovaní, neprijímajú potravu či nevládzu chodiť. "Dopracujú sa k pneumónii a v takomto zhoršenom stave volajú k nám," uviedol.

MZ SR upozorňuje ľudí s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 aj ich príbuzných, že aj v prípadoch bezpríznakového priebehu infekcie, alebo ak aj nepotrebujú vystaviť PN, mali by o pozitívnom výsledku testu informovať i svojho lekára.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Je to dôležité pre prípad možných zdravotných komplikácií súvisiacich s infekciou, ale aj pre praktické dôvody, a to potrebu vystavenia potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19," komentoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Liečbu a svoj zdravotný stav by mal pacient v domácom liečení riešiť s obvodným lekárom. Za dodržania protiepidemických opatrení by sa o neho mali postarať príbuzní a osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Podľa hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo Adriany Šimkovej by pacienti nemali zabúdať na dostatočný príjem tekutín, vitamínov, ľahšiu stravu a dodržiavanie šetriaceho režimu. "Podľa potreby užiť voľnopredajné lieky na teplotu, bolesť hrdla, zapchatý nos a na kašeľ," odporúča.

Zdroj: Getty Images

Svojho ošetrujúceho lekára treba upozorniť v prípade, že má pacient teplotu nad 38 stupňov, ktorá trvá viac ako 72 hodín, tiež ak má neutíchajúci kašeľ, zhoršujúce sa dýchanie, začínajúce bolesti na hrudníku napríklad pri dýchaní či vtedy, ak prijíma menej tekutín a začína menej močiť.

Volať na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby má pacient s ochorením COVID-19 vtedy, ak má pocit nedostatku vzduchu pri rozprávaní alebo minimálnej námahe, čiže ak sú bežné aktivity pre neho problémom, či ak pociťuje bolesť a tlak na hrudníku, prípadne pri poruche vedomia, vykašliavaní krvi alebo pri fialových perách a bledej tvári. "Operátorovi na linke treba vždy oznámiť, ak ste mali pozitívny test na COVID-19 vy alebo niekto z vašej domácnosti," dodalo MZ SR.