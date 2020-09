Majitelia zúfalo hľadali svojich psov: FOTO Predbehli ich poľovníci! Poprava na Polomke

POLOMKA - Prípad, ktorý otriasol Polomkou! Ešte v máji sme informovali o tom, že Kristiánovi sa zatúlali dva psy, ktoré neskôr našiel mŕtve. Niekto ich zastrelil, jedného z nich priamo do oka. Udialo sa to pred zrakmi turistov. Dnes je známe, že psov majú na svedomí poľovníci.

Aj napriek tomu, že na Slovensku by zviera už nemalo byť vec, napriek tomu to vo veľa veciach tak nefunguje. Napríklad poľovníci majú stále právo zastreliť psa. Jedinou výnimkou sú poľovné psy, prípadne tie, ktoré sú viditeľne označené obojkom či popruhmi.

Podobná udalosť sa stala Kristiánovi, ktorý ešte v máji žiadal ľudí, aby mu pomohli pri pátraní po dvoch vlčiakoch. Tá prišla, no žiaľ, neskoro.

"Náš Max a Bruno sa našli. Nanešťastie, už nie živí. Ďakujeme dobrým ľudom z Polomky, ktorí nám dali vedieť, že náš jednoročný Max s jeho adoptívnym otcom, trinásťročným Brunom, ktorý ho vychovával od jeho narodenia, oddychovali po dlhej ceste pri lyžiarskom vleku Bučník. Ležali na tráve neďaleko terasy, kde si užívali pekné počasie aj domáci obyvatelia obce a turisti. Mladší strážil staručkého rodiča, ktorý pravdepodobne uskutočnil cestu, ktorá ho stála všetky jeho sily. Keďže nás otec psi cvičil hlavne na stopovanie, sme presvedčení, že Max by sa po vlastnej stope určite vrátil domov. Mohol tam ale zanechať svojho učiteľa? Nie, nemohol. A možno len dúfal, že niekto z nás im príde na pomoc, keďže na toto miesto sme s Maxom pravidelne chodili. Ináč si nevieme vysvetliť fakt, že tam ležali v tráve údajne okolo dvoch hodín. Nestalo sa, my sme prísť nestihli," napísal Kristián.

Zastrelili ich poľovníci

Podľa svedkov psíkov zastrelili poľovníci. Na sociálnej sieti na stránke Udaj svojho množiteľa sa objavili aj fotografie z "miesta činu". "Pred zrakmi desiatok ľudí surovo zastrelili dvoch nemeckých ovčiakov po tom, čo ich privolal obyvateľ obce Polomka, že sa pohybujú na lúke. Z terénneho vozidla Mitsubishi vystúpili - jeden so zbraňou v ruke, obklúčili nič netušiace a vôbec nie agresívne psy a jedného za druhým ZASTRELILI priamo do hlavy. Jeden psík mal 13 rokov a druhý len rok a pol, obaja ušli majiteľovi, ktorý ich hľadal. Po smrti psíkom zviazali zadné labky a ťahali ich kilometer za autom, kde ich hodili pod cestu a zamaskovali konármi," opísali beštiálny čin na sociálnej sieti s tým, že to ani z ďaleka nie je prvý prípad.

❗️SUROVO ZASTRELILI DVA MIERUMILOVNÉ PSY ❗️ ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ POLOMKA - POZNÁTE TÝCHTO POLOVNIKOV ALEBO MÁTE... Uverejnil používateľ Udaj svojho množitela Pondelok 14. septembra 2020

"Akékoľvek zatúlané zviera je však potrebné nahlásiť danej obci, ktorá je zo zákona povinná zabezpečiť jeho odchyt a následné umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Na dôkladné prešetrenie tohto činu sú však kľúčoví svedkovia. Aj preto by sme chceli v mene majiteľa týmto spôsobom vyzvať ľudí, ktorí tento čin videli, aby kontaktovali nás alebo políciu na čísle 158," napísal vtedy Zvierací ombudsman, ktorý majiteľom ponúkol pomoc.

