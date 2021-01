Slovenská dôchodkyňa terčom obrovského podvodu! Prišla o svoje celoživotné úspory: Dôrazné varovanie polície

BRATISLAVA – Niekoľkí slovenskí dôchodcovia každoročne prídu o svoje celoživotné úspory. A to len preto, že naletia vymysleným príbehom podvodníkov. Polícia upozornila na ďalší z nich, kedy 64-ročná žena prišla o desaťtisíce eur.

Bratislavskí policajti v súčasnosti objasňujú prípad nebezpečného obchodovania do kryptomien, pri ktorom prišla 64-ročná žena o celoživotné úspory.

Seniorka sa terčom podvodníkov stala koncom júna 2020, kedy dostala mejl od jednej spoločnosti so sídlom vo Británii. Šlo o ponuku na investovanie do kryptomeny. „Poškodená sa ponuku rozhodla využiť. V ďalšom kroku mala prebehnúť komunikácia s údajným vedúcim manažérom spoločnosti, ktorému poškodená poskytla svoje prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva, a tak z jej účtu bola prevedené suma na iný účet v celkovej hodnote 249,26 eura,“ opísali ochrancovia zákona.

Zdroj: TASR/AP

Uvedená suma mala slúžiť ako vstupný kapitál. S odstupom pár dní manažér kontaktoval dôchodkyňu kvôli ďalšiemu prevodu. S jej súhlasom mal uskutočniť transakciu vo výške 30.000 eur a 27. júla šlo o sumu 5 000 eur. „Poškodená v nasledujúcich mesiacoch zistila, že na účte s kryptomenami, kde mala mať podľa pôvodnej ponuky spoločnosti 60 000 eur, má mínusovú hodnotu,“ priblížila polícia s tým, že žena mala na účte -6 000 eur.

Seniorka okamžite kontaktovala políciu. „Takéto konanie je klasifikované ako zločin podvodu a v prípade preukázania viny hrozí osobe, ktorá trestný čin spáchala, trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov,“ zdôraznila polícia, ktorá opätovne vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, lebo môže ísť o podvodníkov. „Páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť. Seniori, dávajte si pozor!“ upozornili zástupcovia zákona a podčiarkli, že podvodníci si zvyknú vopred vytipovať ľudí za účelom získania ich finančných úspor alebo iných cenností.