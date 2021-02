Podvodníci počas pandémie zašli ešte ďalej: Polícia priblížila ich nechutnú praktiku páchanú na senioroch

BRATISLAVA – Covid-19 je pre seniorov nebezpečný aj z inej stránky. V súvise s pandémiou ich totiž zneužívajú podvodníci. Upozornila na to polícia, ktorá si všimla, že v bankách sa približne dva týždne deje niečo neobvyklé.

Podvodníci zneužívajú pandémiu na vylákanie peňazí od seniorov. Muži zákona pripomínajú, že v čase núdzového stavu ide o obzvlášť závažný zločin, za ktorý hrozí až 15-ročný trest odňatia slobody. „A to už v štádiu prípravy alebo pokusu, nemusí dôjsť ani k jeho dokonaniu. No ani to, zdá sa, podvodníkov neodradzuje od páchania trestnej činnosti,“ dodali.

Polícia si všimla, že seniori zhruba dva týždne vkladajú vyššie čiastky peňazí na cudzie účty. Preto začala konať. A ako sa ukázalo, šlo o podvody na senioroch. „V podstate ide o známy modus operandi, ktorý pracovne nazývame "Vnuk v núdzi". Podvodník osloví seniora, vyvolá v ňom pocit, že jeho blízky potrebuje pomoc, a tak od neho vyláka peniaze,“ priblížili ochrancovia zákona. Páchatelia sa podľa ich slov zvyčajne hrajú na rodinného príslušníka, prípadne blízkeho, ktorý potrebuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici, za ktoré je potrebné zaplatiť. Dôverčiví seniori v snahe pomôcť blízkemu ochotne ponúknu svoje financie. Tie však skončia vo vrecku podvodníka. „Naďalej to skúšajú aj s inými dôvodmi, ako je kúpa bytu, auta a podobne,“ doložili policajti.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Podvodníci však počas pandémie zašli ešte ďalej. V čase, keď počúvame, ako na covid-19 denne zomierajú ľudia, zaútočili na city starších ľudí a túto situáciu využili vo svoj prospech. „Aby neboli odhalení, najskôr oslovia osobu zo sociálne slabších občanov, aby na podvod za úplatu poskytli svoj účet v banke. Za úplatu tak ochotne podvodníkom dajú svoje prístupové práva k internetbankingu, aj s platobnou kartou,“ upozornili zástupcovia zákona. Podvodníci si následne vytipujú svoju obeť a kontaktujú ju s desivou správou - jej blízky skončil v nemocnici v kritickom stave s covidom-19 a súrne je potrebné zaplatiť za jeho záchranu. „Seniora inštruujú, koľko a na aký účet treba zaplatiť. Senior tak vkladá svoje úspory v tisícoch eur na cudzí účet. Ten však patrí osobe, ktorú na tento podvod páchatelia tiež zneužili. Vložené peniaze končia v zahraničí a v súčasnosti prevažne v Maďarsku sú okamžite vyberané,“ zdôraznili policajti, ktorí apelujú na ľudí, aby sa nedali oklamať a chránili si svoje peniaze.