Prednostne alebo nie... druhá dávka musí byť! Cibulkovú s manželom zaočkujú znova

BRATISLAVA - Prednostné zaočkovanie Dominiky Cibulkovej a jej manžela vyvolalo na Slovensku pohoršenie. Kritizoval to aj premiér Igor Matovič, podľa neho to nie je fér. Lekár z UNB argumentuje tým, že niekoľko vakcín sa nevyužilo a tak zháňali ľudí. Na to, aby bolo očkovanie účinné, potrebujú dostať aj druhú dávku.

Cibulková aj jej manžel dostanú aj druhú plne hradenú dávku. Na to, aby bolo očkovanie účinné, musí prebehnúť v dvoch fázach. O tri týždne musí byť podaná druhá dávka.

Druhá dávka

"Druhá dávka musí byť podaná do 21 dní. Každému kto sa zaočkujem prvou dávkou bude zabezpečené aj podanie druhej dávky," uviedla na margo očkovania pre Topky hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Eva Kliská. Napriek tomu, že bola zaočakovaná prednostne, tak musí proces dokončiť, aby očkovania nevyšlo nazmar.

"Každému občanovi, ktorý je na území SR zdravotne poistený bude očkovanie hradené z verejného zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou," dodala hovorkyňa. Manželov mali prednostne zaočkovať posledný deň v roku 2020.

Považujem za nesprávne očkovať niekoho, kto nespĺňa kritériá

Považujem za nesprávne očkovať niekoho, kto nespĺňa kritériá. Námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch Alexander Mayer to uviedol v reakcii na prípad tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorú v nemocnici na Kramároch prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19.

Ostalo 21 vakcín, vraj museli zháňať ľudí

"Uvedomujem si citlivosť celého prípadu a ako námestník pre zdravotnú starostlivosť preberám zaň plnú zodpovednosť," zdôraznil s tým, že sa s tenistkou nepozná a nie je pravda, že by ju v piatok sprevádzal pri očkovaní. Mayer ďalej informoval, že vedúceho pracoviska vakcinačného centra požiadal o optimalizáciu všetkých procesov očkovania, aby do budúcna prišlo k zamedzeniu akýchkoľvek pochybení.

Z 261 prihlásených zdravotníkov na očkovanie sa 8. januára 21 nedostavilo. "Preto bolo snahou vedúceho pracovníka očkovacieho centra zohnať 21 osôb, ktoré by sa dali zaočkovať, čo sa mu v ten deň aj podarilo a žiadna z vakcín nebola znehodnotená," doplnil. Mayer skonštatoval, že doteraz bolo na tomto pracovisku zaočkovaných viac ako 1700 ľudí, pričom od 29. decembra 2020 tamojší vakcinačný tím očkuje v priemere 260 ľudí denne.

Cibulková po medializácii prípadu reagovala, že ak by tušila, že sa dopúšťa vážneho pochybenia a nevypĺňa len voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by možnosť zaočkovať sa nevyužila. "Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní," uviedla. Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 mali pritom aj jej manžela.