Odvolaním v prípade Dobroslava Trnku sa bude zaoberať 1. disciplinárna komisia

Predsedom odvolacej komisie, podľa rozpisov uvedených na stránke GP SR, je Jozef Kovačík z Krajskej prokuratúry v Žiline a tvoria ju prokurátori z Krajskej prokuratúry v Trenčíne, Banskej Bystrici, Okresnej prokuratúry Bratislava V a Okresnej prokuratúry v Malackách.

Trnku 19. októbra 2020 prvostupňová komisia oslobodila spod disciplinárneho obvinenia v prípade vyjadrení pre televíziu Markíza ohľadne nahrávky rozhovoru s Marianom K., týkajúcej sa vydierania spolumajiteľa Penty Jaroslava H. V časti rozhovoru o prepustení Jozefa Majského z väzby ho uznala za vinného. Za toto previnenie mu znížila plat o 15 percent na tri mesiace. Rozhodnutie disciplinárnej komisie nebolo právoplatné. Navrhovateľ - námestník GP SR Szabó podal hneď po vyhlásení rozhodnutia odvolanie. Jeden z dvoch odvolacích disciplinárnych senátov čakal len na písomné zdôvodnenie odvolania.

Čo sa týka rozhovoru s podnikateľom Marianom K., podľa októbrového rozhodnutia komisie Trnka redaktorovi v rozhovore 15. októbra 2019 neuviedol skutočnosti, ktoré by viedli k naplneniu disciplinárneho konania. Trnka nemal nikde priznať pravdivosť rozhovoru s podnikateľom. Szabó trvá na udelení najvyššieho trestu, a to zbavení Trnku funkcie prokurátora. Podľa neho došlo k závažnému porušeniu disciplíny, prokurátorskej etiky, a tým pádom treba za to znášať aj následky.

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár v októbri 2019 Trnkovi dočasne pozastavil výkon funkcie, keďže bol naňho podaný disciplinárny návrh za spomínané dva skutky. Trnka je okrem toho obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.

"Vyšetrovanie je pred ukončením, tento mesiac sú ešte naplánované výsluchy a ak nedôjde k zásadným zmenám, bude ukončené a po preštudovaní spisu predložené na príslušnú prokuratúru s návrhom vyšetrovateľa, čo možno očakávať približne v januári 2021," uviedol v decembri minulého roka hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.