AKTUÁLNE Trnku dobehla korupčná minulosť! Dali ho na zoznam hanby, zákaz vstupu do USA

"Dnes oznamujem verejné označenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zo Slovenskej republiky vzhľadom na jeho účasť na významnej korupcii. (...) Okrem označenia bývalého generálneho prokurátora Trnku verejne označujem jeho syna Jakuba Trnku. Tento krok činí ako bývalého generálneho prokurátora Trnku, tak Jakuba Trnku nespôsobilými na vstup do Spojených štátov, " uviedol Blinken.

Former Prosecutor General Dobroslav Trnka’s corrupt actions undermined the rule of law in Slovakia. As a result, I am publicly designating Trnka as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Slovakia.