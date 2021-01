Pomáhal minister Krajniak Lipšicovi? K potrebnej previerke sa známy advokát dostal až podozrivo rýchlo

Píše o tom denník Sme. Tí to dokonca aj potvrdili. Práve Krajniak mal byť tým mužom, ktorý mal Lipšicovi so žiadosťou pomôcť. Závažných skutočností je však niekoľko.

Príliš rýchla previerka

To, čo vyvoláva ďalšie otázky je rýchlosť, akou Lipšic previerku "prísne tajné" dostal. Tá je pri kandidovaní do úradu špeciálneho prokurátora kľúčová a bez nej by Lipšica nevpustili do volieb, a keďže sám o previerku zákonne požiadať nemohol, zrejme si našiel inú cestu.

Kandidát pritom musí splniť viacero podmienok:

- musí mať odpracovaných najmenej 15 rokov v právnickom povolaní

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v právnom odbore

- justičnú skúšku alebo advokátsku skúšku

- nesmie byť členom politického hnutia alebo strany

- musí mať osvedčenie Národného bezpečnostné ho úradu (NBÚ) na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami "prísne tajné"

Sám o ňu požiadať nemohol

"Preverovaná osoba nemôže o vydanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami požiadať sama," povedal pre Sme hovorca NBÚ Peter Habara. Lipšic tak musel hľadať spôsob, akým by sa k previerke dostal tak, aby to neurobil on sám. Nakoniec to urobilo cez požiadanie ministerstvo práce 1. októbra 2020, ktoré vedie minister Milan Krajniak zo Sme rodina.

Osvedčenie Lipšic dostal 8. decembra 2020. K prevereniu teda muselo prísť za menej ako 2 a pol mesiaca. Pri takýchto overeniach sa časová os ťahá až 6 mesiacov. Niekedy sa dokonca predĺži. V prípade takejto dlhej overovacej procedúry by Lipšic kandidatúru do 8. januára podať nestihol.

Hoci sa voľba na túto pozíciu mala konať až v máji 2021, kedy vtedajšiemu špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi končilo funkčné obdobie, všetko sa zmenilo po jeho zadržaní a obvinení. Funkcie sa tak Kováčik vzdal už v novembri 2020.

Krajniak odmieta, že by Lipšicovi pomohol, chcel ho za poradcu

Krajniaka priamo oslovili, no ten cez svoju hovorkyňu odmietol, že by Lipšicovi s previerkou a jej vybavením pomáhal. "Minister oslovil Daniela Lipšica s ponukou na spoluprácu, aby pôsobil ako jeho poradca pre právnu oblasť," vysvetlila hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská. Lipšic sa mal na ministerstve zapodievať trestnoprávnymi spormi, ktoré sa týkali dodávateľov IT služieb. Tie podľa nich spadajú pod bezpečnostnú infraštruktúru štátu. Presne preto Lipšic vraj potreboval previerku.

Ale advokáti v trestnom konaní previerky nutne nepotrebujú. Ministerstvo dokonca ani samo neuvádza, že by od zamestnancov vyžadovalo takúto previerku. "Ministerstvo práce doteraz s Lipšicom žiadnu zmluvu na spoluprácu neuzavrelo, Lipšic medzitým previerku získal," pokračuje rezort. Žiadosť o preverenie Lipšica chápali len ako preventívny krok. "K uzavretiu dohody o spolupráci dôjde v závislosti od toho, či Daniel Lipšic bude pôsobiť v oblasti poskytovania právnych služieb aj v budúcnosti," uzavrelo ministerstvo.

Lipšic definitívne oznámil, že nebude kandidovať na generálneho prokurátora 24. septembra 2020. "Slovensku želám odhodlaného a rozhodného generálneho prokurátora, ktorý vzíde z najtransparentnejšej súťaže v histórii. Zároveň nám všetkým želám dostatok čestných, odhodlaných, nebojácnych a rozhodných prokurátorov. Verím, že aj vďaka nim spravodlivosť na Slovensku zvíťazí!" písal vtedy na sociálnej sieti.

O dlhšom čase na overenie hovorí aj sám úrad

Aj NBÚ dokonca na svojom webe informuje, že previerka na najvyšší stupeň "prísne tajné" zvyčajne trvá šesť mesiacov, pričom kontrola sa môže pretiahnuť až o ďalšie tri mesiace. Lipšicova previerka trvala len 69 dní. Súčasťou mal byť aj bezpečnostný pohovor. "Uskutočnil sa začiatkom decembra 2020," prezradil sám Lipšic. Podľa Sme však dostal Lipšic previerku hneď na druhý deň, ako bol pohovor absolvovaný. "Je to trochu neštandardné, povedané diplomaticky," tvrdí Peter Adamecký, ktorý je bývalým vedúcim zamestnancom NBÚ. "V minulosti sa stávalo, že niekto politicky tlačí, aby bola udelená previerka. Väčšinou ten, kto toho človeka na nejakú pozíciu chce, napríklad minister požiada riaditeľa úradu, či by sa jeho človeku nemohli venovať prioritne," dodal Adamecký.