Pome... na očkovanie proti koronavírusu! Cibulkovej kauza rozbila sociálne siete, toto sú najlepšie vtipy

BRATISLAVA - Meno Dominika Cibulková je na Slovensku známe. Tenisová hviezda, ktorá si momentálne užíva materstvo, sa však za uplynulé dni stala terčom kritiky. Dôvodom je fakt, že očkovaciu látku proti koronavírusu dostala skôr, než mnohí zdravotníci. To rozhodne nie je na smiech. Vtipné reakcie, ktoré kolujú na internete, však stoja za to!

Samotná Cibulková na vzniknutú situáciu reagovala slovami, že sa nechala "voviesť do omylu". "Ak by som čo i len tušila, že sa dopúšťam vážneho pochybenia, a že len nevypĺňam voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by som možnosť zaočkovať sa nevyužila," uviedla s tým, že na očkovanie sa opýtala len informatívne v čase, keď sprevádzala blízkeho v nemocnici.

Čo po nevinnej otázke nasledovalo už viete. Všetko sa malo zvrhnúť na očkovanie. Nielen Dominiky, ale aj jej manžela. Pozrite si výber vtipov, ktoré napriek všetkému vyčarujú úsmev na perách. Reakciu rezortu zdravotníctva nájdete tu.

Zdroj: Facebook/Satirén Zdroj: Facebook/Zomri

Zdroj: Facebook/Zomri Zdroj: Facebook/Zomri

Zdroj: Facebook/Praprauda Zdroj: Facebook/Zomri

Zdroj: Facebook/Zomri

Zdroj: Instagram:srandamusibit

Zdroj: Instagram:memoviny

Zdroj: Instagram:memoviny

Nasratá žena, ktorá sa preslávila vtipnými covermi známych hitov, sa vžila do situácie, ktorá postretla Dominiku Cibulkovú.

A na záver, fakt, že Dominika Cibulková absolvovala očkovanie, neušiel ani známemu obchodnému reťazcu.