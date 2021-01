KORONAVÍRUS Rezort zdravotníctva reaguje: Uprednostňovanie osôb odmietame! Po Cibulkovej budú dvojité kontroly

Ministerstvo zdravotníctva zásadne odmieta uprednostňovanie osôb mimo oficiálnych zoznamov a priorít očkovacej stratégie. "Považujeme to za absolútnu neúctu voči všetkým zdravotníkom, ktorí už mesiace bojujú v prvej línii. Ministerstvo zdravotníctva opakovane vyzýva všetky nemocnice, ktorým boli zabezpečené vakcíny proti COVID-19, aby dodržiavali určené postupy a pravidlá očkovania," uviedol rezort v stanovisku, ktoré sprostredkovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Rezort spolu s nemocnicami preverí, či nedošlo k ďalším porušeniam

Nemocnice dostali niekoľko dokumentov, v ktorých je definovaný nielen postup pri evidencii, skladovaní a podávaní vakcín, ale aj presnejšie stanovuje okruh osôb, ktoré majú byť v tejto fáze očkovaní ako prví. "A to bez výnimiek. S nemocnicami budeme preverovať, či nedošlo alebo nedochádza k ďalším porušeniam postupov a pravidiel očkovania, ak zistíme pochybenia, budeme žiadať vyvodenie zodpovednosti, vrátane finančných sankcií pre manažment nemocnice," uviedol rezort.

Zdroj: Topky/Maarty

Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že nastavený systém určuje pravidlá jasne a ak došlo k jeho porušovaniu, ide o individuálne zlyhanie, ako dnes uviedla Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre. "Ministerstvo víta, že vedenie nemocnice rozhodlo, že pracovník, ktorý do oficiálnych zoznamov zdravotníkov, doplnil osoby mimo poradia už nebude pracovať vo vakcinačnom centre, ani sa nijakým spôsobom nebude podieľať na vakcinácii. Rovnako tak vítame, že sa pani Cibulková dodatočne vyjadrila, že chce pomôcť v osvetovej kampani," konštatuje ministerstvo.

Tlak na obchádzanie pravidiel

V tejto chvíli je však podľa rezortu najlepšou formou kampane dobrovoľná práca v nemocniciach alebo informácie o vážnosti ochorenia a dôležitosti očkovania. Ministerstvo zdravotníctva teší záujem o očkovanie. "Chápeme, že môže byť na vakcinačné centrá vyvíjaný tlak na obchádzanie pravidiel. Slovensko je však vo vážnej epidemickej situácii, máme vysoké čísla pozitívnych, chorých, hospitalizovaných, sú medzi nimi zdravotnícki pracovníci, ako aj hasiči, zamestnanci sieťových odvetví a podobne, ktorých výpadok by mohol vážne ohroziť chod štátu," komentuje ministerstvo.

Zdroj: Topky/Maarty

Rezort zároveň uviedol, že každý, kto z verejne známych osobností, športovcov, umelcov ministerstvo zdravotníctva oslovil, že je ochotný sa už v tejto chvíli dať zaočkovať a napríklad pomôcť tak v komunikačnej kampani, bol požiadaný o trpezlivosť. "Ak je motiváciou týchto osôb podporiť očkovanie u širokej verejnosti, môžu tak urobiť v tejto chváli tak, že budú verejne deklarovať svoj záujem o očkovanie, ale až čase keď sa nám podarí zaočkovať pre chod zdravotníctva a štátu dôležité profesie, či následne rizikové skupiny obyvateľstve. Vyzývame nemocnice, aby rovnako pristupovali k požiadavkám o očkovanie mimo stanovenej postupnosti," uviedol rezort.

Po očkovaní Cibulkovej plánuje nemocnica zaviesť dvojité kontroly zoznamov

Univerzitná nemocnica Bratislava plánuje zaviesť dvojité kontroly zoznamov a tiež chce personál opätovne preškoliť o štandardných postupoch očkovania. Chce tak predísť zlyhaniu ako pri bývalej tenistke Dominike Cibulkovej, ktorú spolu s jej manželom prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v UNB na bratislavských Kramároch. "Toto považujem za osobné zlyhanie jednotlivca, ktoré ma osobne veľmi mrzí. Na druhej strane musím vyzdvihnúť snahu všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na očkovaní, odvádzajú skvelú prácu, pristupujú k nej veľmi zodpovedne a majú moju plnú dôveru," skonštatovala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Zdroj: Jan Zemiar

Deklaruje, že nevedela o očkovaní osoby mimo oficiálnych zoznamov, na ktorých sa nachádzajú výlučne zdravotníci, pracovníci kritickej infraštruktúry a ďalšie skupiny, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva. Očkovanie kohokoľvek, kto sa nenachádza v spomínaných skupinách, je v rozpore s očkovacou stratégiou a akékoľvek uprednostňovanie považuje vedenie nemocnice za neprípustné.

"Hneď ako som dostala tento podnet, informovala som námestníka pre zdravotnú starostlivosť Alexandra Mayera v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch, kde mala byť spomínaná osoba zaočkovaná, a požiadala som ho o prešetrenie celej záležitosti v čo najkratšom čase," priblížila Vandriaková. Šetrením UNB zistila, že Cibulková bola naozaj zaočkovaná na jednom z jej troch pracovísk vakcinačného centra. "Túto osobu samovoľne a neoprávnene doplnil jeden z pracovníkov vakcinačného centra do oficiálneho zoznamu, v ktorom sa nachádzajú iba zdravotníci, pracovníci kritickej infraštruktúry alebo iné skupiny, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva," uviedla vo svojom stanovisku UNB.

Pracovník porušil pravidlá

Riaditeľka nemocnice považuje konanie pracovníka vakcinačného centra za porušenie pravidiel očkovacieho procesu a požiadala o vyvodenie zodpovednosti. "Pracovník, ktorý do oficiálnych zoznamov zdravotníkov, ktorí majú byť zaočkovaní, doplnil spomínanú osobu, od pondelka (11. 1.) už nebude pracovať vo vakcinačnom centre ani sa nijakým spôsobom nebude podieľať na vakcinácii. Prístup k zoznamom budú mať iba vedúci pracovníci vakcinačného centra," informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Cibulkovú a jej manžela prednostne zaočkovali

Spôsob, ako došlo k očkovaniu Cibulkovej, označila premiér Igor Matovič (OĽANO) za zbytočné zlyhanie očkovacieho centra. Bude preto vyžadovať okamžité sprísnenia opatrení, ktoré takýmto zlyhaniam v budúcnosti zabránia. Očakáva tiež od ministerstva zdravotníctva jednoznačné a nespochybniteľné poradovníky. Predseda vlády víta kampaň, vďaka ktorej by známi ľudia mohli svojím príkladom presvedčiť ľudí dať sa zaočkovať. "Robiť to tajne nie je fér, urobiť to verejne je propagácia dobrej veci," skonštatoval.

Cibulková po medializácii prípadu zo strany Denníka N na sociálnej sieti reagovala, že ak by tušila, že sa dopúšťa vážneho pochybenia a nevypĺňa len voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by možnosť zaočkovať sa nevyužila. "Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní," uviedla.