KORONAVÍRUS Rezort školstva zverejnil jasný PLÁN! Deti sa do škôl ešte nevrátia: Pozor na dôležité termíny

BRATISLAVA - Vláda no nový rok prijala rozhodnutie zaviesť tvrdý lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu a zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Napriek obmedzeniu chodu škôl, niektoré z nich musia podľa rezortu školstva byť otvorené pre pracovníkov v kľúčových oblastiach. Aj preto minister Branislav Gröhling v uplynulých dňoch inicioval zasadnutie konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR ako aj ministra zdravotníctva, aby sa dohodli na spoločnom odporúčaní pre nástup žiakov do škôl. Prišli s tabuľkou návratu.

Rýchle zmeny na úvod

Minister hneď v úvode prízvukuje zásadné zmeny, ktoré bude musieť školstvo kvôli zhoršujúcej sa pandémii podstúpiť:

- Termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca , "Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister.

- Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa ruší . Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla . Ústna forma internej časti bude v termínoch od 17. mája . Rovnako sa ruší Testovanie 5. "Pre žiakov 9. ročníka sa testovanie uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ dodáva šéf rezortu školstva.

„Touto cestou aj vyzývame školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu,“ pokračuje minister.

Testovanie na koronavírus a návraty

V diskusiách Gröhling pokračoval aj s primátormi 70 najväčších miest po Slovensku, zástupcami samospráv a zriaďovateľmi, aby sa podarila zistiť pripravenosť na pretestovanie zamestnancov školských zariadení na koronavírus. „Ministerstvo školstva čo najskôr, preto vydá rozhodnutie, ktoré upraví nástup žiakov do škôl. Zároveň naďalej platí, že rodič, ktorý nechce dať svoje dieťa do školy, môže žiaka z vyučovania ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní,“ ozrejmil šéf rezortu školstva Gröhling.

Materské, základné a stredné školy

Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

Fyzický návrat nepríde tak skoro

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva.

Plán po 18. januári

Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

Po konci lockdownu

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021 .

Ministerstvo však upozorňuje, že podmienky naplnenia tohto plánu budú závisieť od aktuálnej situácie.

Prijímacie konania a talentové skúšky

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).