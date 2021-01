Čaputová, Matovič a Kollár očami známeho astrológa: Čo ich čaká v roku 2021?

Slovenská republika všeobecne

Astrológ Kubík tvrdí, že v čase prezidentských a posledných parlamentných volieb fungovali na slovenský horoskop pozitívne konštelácie novej energie a pozitívne premeny. „Smutným symbolom tejto premeny je Ján Kuciak. Rok 2020 bol pod vplyvom pomerne tvrdých konštelácií naznačujúcich ekonomickú krízu. Koronavírus je podľa môjho názoru len spúšťač hlbších ekonomických, spoločenských a geopolitických zmien vo svete,“ uviedol.

Podľa Kubíka sa dá prirodzene očakávať, že najmä január a február budú pod vplyvom pokračujúcej koronavírusovej krízy. „V marci už očakávam jej ústup.“

Astrológ súčasne podotýka, že sa začnú prejavovať ekonomické dopady a pomaly vzrastať sociálne napätie. „Rok 2021 však v tomto zmysle nie je rokom kritickým, avšak už od jesene možno vnímať nárast sociálneho napätia. Dá sa očakávať začiatok hlbšej politickej a spoločenskej krízy na Slovensku. Tá bude vrcholiť v rokoch 2022 a 2023. V druhej polovici roka 2021 je vidieť strata ilúzií z politických elít. Po pozitívnej vlne predchádzajúcich rokov môže prísť väčšie rozčarovanie,“ načrtol.

Horoskop prezidentky

Na horoskop Zuzany Čaputovej podľa astrológa fungujú v prvej polovici roka konštelácie, ktoré súvisia s kritickými momentmi ohľadom koronavírusovej krízy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Druhá polovica roka je spojená s konšteláciami naznačujúcich nejakú formu utrpenia v komunikácii s druhými ľuďmi. Zrejme pôjde v druhej polovici roka o situácie súvisiace s nárastom sociálneho napätia. Avšak som presvedčený, že na jej horoskop fungujú vplyvy, ktoré znamenajú úspech a spoločenskú akceptáciu.“

Horoskop premiéra

„U Igora Matoviča nepoznáme hodinu narodenia, ale môžeme konštatovať, že ide o konštelácie v zásade dobrého a inteligentného človeka, ktorý ale zrejme nie je osobnostne stavaný na to, aby znášal veľké politické tlaky. Prípadné komunikačné excesy tak nemusia byť prejavom zlej vôle, ale dôsledok rokovaní pod tlakom,“ uviedol astrológ. Kubík ďalej hovorí, že "to potom uberá odstup a nadhľad v najrôznejších situáciách". „V tomto kontexte potom nebude prekvapením, keď si trúfnem vyhlásiť, že rok 2021, hoci v úlohe premiéra štátu, pre neho bude spojený s istou mierou duševného utrpenia a nemožno vylúčiť, že o utrpenie môže ísť aj zo strany koaličných partnerov. Avšak by sa mu malo dariť presadzovať dlhodobo pozitívne kroky pre Slovensko. Očakával by som, že bude čeliť nejakým škandálom a prekvapivým situáciám, ktoré by ho ale nemali ohroziť,“ skonštatoval.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Podľa astrológa je možné, že druhá polovica roka bude pre Matoviča politicky ťažká vďaka okolnostiam, za ktoré nebude môcť, ale ktoré sa mu relatívne môže dariť zvládať. „Jeho zásluhy môžu byť väčšie než reálne spoločenské ocenenie a spoločenský obraz,“ dodal Kubík.

Horoskop šéfa parlamentu

„U Borisa Kollára tiež nepoznáme hodinu narodenia, ale môžeme tu vysledovať dva základné rysy osobnosti. Jeden súvisí so silným Levom a dáva mu prirodzené vodcovské dispozície, prirodzené sebavedomie, pocit vyvolenosti a nadhľad. Druhou stránkou tohto horoskopu je emočná nevyrovnanosť, ktorá u takýchto horoskopov pramení so vzťahom k matke. Sú to pomerne nesúrodé a protichodné povahové vlastnosti,“ povedal Kubík s tým, že predseda NR SR môže v niektorých situáciách konať vyslovene štátnicky a v iných dosť excentricky.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

Astrológ v súvislosti s Kollárovou čajovou kauzou skonštatoval, že šéf parlamentu vďaka svojmu prirodzenému pocitu vyvolenosti nebude vnímať akékoľvek pochybenia na svojej strane. „Je ale potrebné tiež povedať, že v roku 2021 na jeho horoskop fungujú drsné vplyvy, ktoré bez hodiny narodenia nemožno priradiť konkrétnym udalostiam. Tie budú fungovať od jesene 2021 a vrcholiť v roku 2022,“ dodal astrológ.