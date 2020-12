Kolíková verí, že sa čo najskôr spustí výberové konanie na predsedu NSS SR

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) verí, že sa čo najskôr spustí výberové konanie na predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Uviedla to v rozhovore s tým, že bude dôležité, aby sa o túto pozíciu uchádzali kvalitní ľudia.

Výberový proces bude realizovať Súdna rada. „Pre každý súd je dôležité, kto je na jeho čele. Či už to bude žena alebo muž, táto osoba by mala byť odborne, morálne a manažérsky schopná takúto novú inštanciu dobre rozbehnúť,“ poznamenala ministerka. V pôvodnom návrhu sa počítalo s tým, že o post predsedu NSS SR sa budú môcť uchádzať len sudcovia. „Som rada, že tu bol pozmeňovací návrh, ktorý nám rozšíril túto možnosť. Uchádzať sa o túto pozíciu môžu aj ľudia, ktorí momentálne nie sú v justícii,“ dodala.

Teoreticky sa môže stať predsedom súdu aj osoba, ktorá nikdy nebola sudcom. „Verím, že toto posúdi Súdna rada, či je takáto osoba spôsobilá, aby bola prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu. Ja to nevylučujem. Môže sa stať, že sa nám prihlási kvalitný uchádzač, ktorý predtým sudcom nebol,“ ozrejmila. Výberový proces pred Súdnou radou sa má uskutočniť v podobnom formáte ako pri voľbe predsedu Najvyššieho súdu.

„Kandidáti budú mať priestor na prihlásenie, potom na vypočutie. Určite tu bude priestor na posúdenie ich písomných podkladov a následne Súdna rada rozhodne,“ doplnila ministerka. Na pozícii predsedu NSS SR si vie predstaviť viaceré mená. „Určite ich nechcem spomínať. Myslím si, že je dôležité, aby tu zostal z mojej strany voľný priestor na to, kto sa bude uchádzať o danú funkciu,“ podotkla Kolíková. NSS SR by mal byť zriadený k 1. januáru 2021. Sídliť má v Bratislave, pričom činnosť by mal začať vykonávať od augusta 2021.