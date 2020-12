Takto sa vyvíjal KORONAVÍRUS na Slovensku: Od zákazu vychádzania až po lockdown! Druhá vlna vrcholí

BRATISLAVA – S pandémiou koronavírusu bojuje svet už viac ako rok. Zrejme nikto z nás nečakal, do akých obludných rozmerov sa rozrastie. Milióny nakazených, tisícky mŕtvych a plné nemocnice. Slovensko bojuje so zákerným vírusom od marca, kedy sa u nás objavil prvý prípad a zavádzali sa prvé prísnejšie opatrenia. Pozrite si vývoj ochorenia koronavírusu na Slovensku.

Už pred voľbami bolo jasné, že situácia okolo koronavírusu je vážna. Vo volebnej centrále OĽaNO, kde boli stovky ľudí, merali ľuďom pri vchode teplotu. Písal sa 29. február a my sme netušili, do akých rozmerov koronavírus narastie a ako veľmi sa život na nielen u nás zmení. Vírus bol prvýkrát nahlásený v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan. Koncom januára vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stav globálnej zdravotnej núdze.

Pacient „0“ na Slovensku

Kým v krajinách na celom svete hlásili pribúdajúce prípady, Slovensko sa stále držalo. Prvý prípad sa u nás objavil 6. marca. Potvrdil ho vtedy dosluhujúci premiér Peter Pellegrini. Išlo o 52-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorý nemal cestovateľskú anamnézu, no jeho syn bol v polovici februára v Benátkach. Deň na to testy potvrdili koronavírus aj u jeho syna, ktorý bol potvrdený ako pacient „0“, teda prvý nosič daného ochorenia, ktoré doniesol z Talianska.

Rýchly nástup koronavírusu na celom svete vyvolal obrovský problém – kritický nedostatok ochranných pomôcok, chirurgických rúšok a testovacích súprav. Na Slovensku ich bolo ozaj nedostatok. S nástupom novej vlády Igora Matoviča sa ukázalo, že v skladoch Správy štátnych hmotných rezerv bolo len 3 000 testov, ktoré sa rýchlo míňali, a takmer žiadne ochranné pomôcky. Vtedajšieho šéfa úradu Kajetána Kičuru odvolali a neskôr zadržali a obvinili z korupcie.

Prvé prísne opatrenia prijali, keď sme mali na Slovensku sedem prípadov

Ešte v januári sa zradila prvá infolinka pre ľudí, prvýkrát zasadal ústredný krízový štáb, konali sa cvičenia, aby sa preverila pripravenosť jednotlivých rezortných zložiek v prípade krízových situácií. Cvičeniami malo prejsť aj osem krajských nemocníc a občania dostali odporúčanie, aby zvážili cestu do zahraničia. Vo februári začali testovať vzorky aj na Slovensku, dovtedy sa vzorky ľudí s podozrením na koronavírus posielali do Nemecka.

Štyri dni po prvom pozitívnom prípade bolo na Slovensku zakázané organizovanie športových, kultúrnych a verejných podujatí po dobu 14 dní. Nariadená bola aj povinná dvojtýždňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vracali z najpostihnutejších krajín, ktorými v tom čase boli Taliansko, Čína, Irán a Južná Kórea. V tom čase sme mali na Slovensku potvrdených sedem prípadov nákazy. Deň na to, 11. marca vyhlásila WHO celosvetovú pandémiu a na Slovensku bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Všetko sa zatvára

Deň po vyhlásení pandémie prijal krízový štáb ďalšie opatrenia a počas nasledujúcich pár dní sa Slovensko uzavrelo. Zavreli sa bary, diskotéky, akvaparky, lyžiarske strediská, zábavné parky, ďalej sa zaviedli kontroly na hraniciach so susednými štátmi, cez víkend ste v obchodných centrách nakúpili len potraviny, zavreli sa školy a školské zariadenia, zavreli sa reštaurácie, povinná karanténa platila pre ľudí vracajúcich sa na Slovensko z akéhokoľvek štátu. Otvorené boli len potraviny, drogéria a prevádzky, kde ste si mohli kúpiť tovar nevyhnutný na prežitie. Platil núdzový stav.

Koncom marca prezidentka vymenovala novú vládu Igora Matoviča a manažovanie krízy prešlo na neho. Zaviedli sa seniorské hodiny v obchodoch, rúška boli povinné, v nedeľu bolo všetko zavreté. Opatrení bolo mnoho na pár mesiacov sa život vo svete aj na Slovensku zastavil, ľudia boli doma a zvykali si na novú situáciu. Vláda obmedzila aj voľný pohyb ľudí počas Veľkej noci.

Leto prinieslo dobré správy a postupné uvoľňovanie

V apríli predstavila vláda kurzarbeit a začala sa riešiť pomoc pre najviac postihnuté oblasti. Koncom apríla sa zaviedol viacfázový program na uvoľňovanie opatrení, keďže situácia sa pomaly zlepšovala, prichádzalo leto a počet prípadov sa ustálil. V marci pribudlo celkovo na Slovensku celkovo 400 prípadov, v apríli niečo vyše tisíc a v máji presne 119. Prvú vlnu sme zvládli úspešne, leto sa mohlo začať a mnohí sa tešili na letné dovolenky a cestu za hranice.

Aj keď to stále nebolo bezpečné, všetci predpokladali, že vírus sa v lete nebude šíriť tak rýchlo a všetko sa vráti do normálu. V júni sa postupne po takmer troch mesiacoch otvorili škôlky a 1. stupeň základných škôl a uvoľňovali sa zvyšné opatrenia, v polovici júna sa skončil núdzový stav. V júli sa už mohli usporiadať podujatia nad tisíc ľudí za dodržiavania prísnych podmienok (rúško, dezinfekcia, šachovnicové sedenie atď.). V júni a v júli pribudlo 815 prípadov. Do júla sme mali na Slovensku 2 338 ľudí, u ktorých testy potvrdili koronavírus a celkovo 28 úmrtí.

Semaforová politika na úrovni okresov

August bol na tom už horšie a kĺzavý medián začal stúpať. Za jediný mesiac pribudlo až 1 652 prípadov. Dovolenkové obdobie sa končilo a v septembri sa už hovorilo o druhej vlne, ktorá dorazila aj na Slovensko. Opatrenia sa začali postupne sprísňovať. Zakázali sa hromadné podujatia vonku nad tisíc ľudí, v interiéri bol zákaz organizovať podujatia nad 500 ľudí a po 23. hodine. Do platnosti vstúpila semaforová politika na úrovni okresov.

Okresy boli rozdelené na zelené, oranžové a červené a podľa toho boli prijímané aj opatrenia. Postupne vstúpil do platnosti aj cestovný semafor. Za september pribudlo 6 949 nových prípadov, počet úmrtí sa vyšplhal na 48, čo bolo oproti ostatným krajinám síce smutné, ale stále relatívne dobré číslo.

Druhá vlna udrela v plnej sile

V októbri už bolo všetkým jasné, že druhá vlna udrela naplno a bola ešte niekoľko násobne silnejšia ako prvá. Vyhlásený bol núdzový stav a do platnosti vstúpili nové opatrenia. Postupne sa zakázali hromadné podujatia, stredné školy prešli na dištančné vzdelávanie, reštaurácie podávali len zabalené jedlo a jesť sa mohlo len vonku, opäť sa zaviedli seniorské hodiny a rúško bolo povinné aj v exteriéri.

Kultúra, gastro priemysel, školstvo, šport... mnoho oblastí opatreniami trpelo a došlo k obrovským stratám. Slovenská ekonomika je na tom najhoršie od krízy spred vyše desiatich rokov. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa počet nakazených zvýšil takmer 10-násobne, v októbri pribudlo až 49 008 ľudí pozitívnych na koronavírus. Prvýkrát sme prekročili hranicu tisíc prípadov denne. Počet úmrtí sa zvýšil o 171.

Plošné testovanie a zákaz vychádzania

Koncom októbra sa konalo niekoľko kôl celoplošného testovania. Najprv sme absolvovali pilotné testovanie na Orave a v Bardejove, v štyroch vtedy najpostihnutejších okresov. Až do 9. novembra platil zákaz vychádzania s výnimkou cesty do práce, na testovanie či do obchodu. Tí, ktorí mali v rukách negatívny antigénny test po prvom kole plošného testovania mali výnimiek viac. Rizikové boli takmer všetky okolité krajiny.

V novembri sa zároveň zriadili aj mobilné odberové miesta, kde sa ľudia môžu dať bezplatné otestovať antigénovým testom. Núdzový stav sa predĺžil, počet nakazených stále pribúdal a do platnosti vstúpili opäť prísnejšie opatrenia. Od konca novembra sa v štatistikách začali objavovať aj čísla z denného antigénového testovania. Počet nakazených tak vzrástol ešte viac. Koncom novembra sa konalo ešte jedno testovanie vo vybraných okresoch. V novembri tak pribudlo vyše 55-tisíc nakazených, z toho niečo vyše 47-tisíc pozitívnych vzoriek odhalili PCR testy.

Kritická situácia v nemocniciach

Situácia je kritická aj v nemocniciach, stovky lekárov sestričiek a ďalšieho zdravotníckeho personálu je nakazených. V nemocniciach je takmer 2 600 ľudí, desiatky sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti či pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Zdravotníci v prvej línii sú vyčerpaní, nielen že sa naplnili lôžka v nemocniciach, ale takmer obsadené sú už aj reprofilizované lôžka.

V polovici decembra bolo oznámené, že Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom sa ako prvá nemocnica na Slovensku pretvorí na nemocnicu čisto pre pacientov s koronavírusom, aby sa odľahčila situácia v Trenčianskom kraji. Napriek tomu, že odborníci varovali pred katastrofálnou situáciou, riešenie spomaľovali najmä spory medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Matovičovi sa nepodarilo presadiť ani celoplošné testovanie, považoval to za prehratý boj.

Šplháme sa na vrchol druhej vlny

V decembri čísla stále rastú. Plošné testovanie sa nekonalo a tak budú tieto Vianoce smutnejšie, než sme možno čakali. Na Slovensku platí od 19. decembra čiastočný lockdown, týždeň predtým sa zavreli všetky reštaurácie, nemohli byť otvorené ani terasy. Cestovanie na sviatky je síce povolené, no pri policajnej kontrole musíte hodnoverne predložiť dôvod vašej cesty. Členovia vlády dôrazne odporúčajú necestovať za známymi a nerobiť veľká oslavy na Vianoce či Silvester.

Odporúčané je vytvoriť bubliny z maximálne dvoch domácností, teda napríklad ak ako pár pôjdete k rodičom jedného z partnerov. V polovici decembra sme dosiahli rekord, takmer štyritisíc pozitívnych prípadov za deň odhalených PCR testami. V pondelok 21. decembra to bolo celkovo aj s výsledkami z antigénového testovania takmer 10-tisíc. Celkovo do 20. decembra máme na Slovensku 152 555 pozitívne testovaných ľudí. Ďalších 40 067 pozitívnych odhalili antigénové testy. Bohužiaľ, počet úmrtí sa vyšplhal veľmi rýchlo. K 20. decembru evidujeme 1 618 úmrtí.

Koronavírus sa napokon nevyhol ani členom vlády a pozitívny je aj premiér Igor Matovič, podpredseníčka vlády Veronika Remišová, Štefan Holý a ďalší ministri Ján Mičovský, Eduard Heger a Jaroslav Naď. Vrchol druhej vlny nás ešte len čaká, no už koncom decembra majú byť na Slovensku zaočkovaní prví pacienti. Verme, že budúci rok sa bude situácia vyvíjať tým správnym smerom a očkovanie pomôže k tomu, aby pandémia čoskoro pominula.