Kolíková bude viesť dialóg o disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu voči advokátom

Kolíková ešte nevie, či bude mať NSS SR v rukách celý disciplinárny proces advokátov alebo len odvolanie či prieskum takýchto rozhodnutí. „Zatiaľ som v tejto súvislosti neurobila vlastné rozhodnutie,“ podotkla. NSS SR má začať fungovať od augusta 2021 a má byť disciplinárnym súdom pre viaceré právnické profesie. „Bude platiť na sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov,“ spresnila.

Na disciplinárnom poriadku NSS SR momentálne pracuje legislatívna skupina v rámci rezortu spravodlivosti. „Musí byť zrejmý ešte predtým, než začne Najvyšší správny súd fungovať. Budem sa snažiť, aby šiel čím skôr do legislatívneho procesu,“ dodala Kolíková.

Okrem disciplinárnej agendy by mal byť NSS SR odvolacou inštanciou pre tri správne súdy, ktoré by podľa návrhu reformy súdnej mapy mali pôsobiť v Nitre, Žiline a Košiciach. Taktiež by naň mali prejsť kompetencie z Ústavného súdu v rozhodovaní o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.