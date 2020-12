KORONAVÍRUS Trvanie núdzového stavu do 29. 12. je s ohľadom na zákon maximálne, tvrdí Kolíková

Mária Kolíková

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Aktuálny zákaz vychádzania súvisí s tým, že platí núdzový stav. Jeho trvanie do 29. decembra je maximálne s ohľadom na aktuálne účinnú právnu úpravu. Zdôraznila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Otázku predlžovania núdzového stavu by mala vyriešiť novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorú ešte parlament neschválil. Kolíková nevylučuje, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ešte zvolá schôdzu, kde by novelu poslanci schválili.