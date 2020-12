ROZHOVOR s analytikom: Kvôli egu politikov sme premrhali šance utlmiť druhú vlnu! Bude to dlhý boj

Svet aj Slovensko odoláva koronavírusu už niekoľko mesiacov. Prežili sme prvú vlnu a zrejme aj druhú vlnu. V akej fáze sa momentálne Slovensko nachádza?

Ku koncu roka naša krajina v druhej vlne stále stúpa k špičke alebo okolo nej osciluje. Premrhali sme niekoľko šancí druhú vlnu utlmiť kvôli egocentrizmu mnohých politikov. Do nového roka vstupujeme v mimoriadne ťažkej situácii bez jasného schopného vodcu boja s pandémiou.

V rámci opatrení sme mali isté hluché miesta. V lete sme žili relatívne slobodne. Boli letné dovolenky dobrým nápadom?

Pri nízkych číslach, ktoré sme mali v lete si vieme dovoliť veľa. V reportoch hygienikov boli reportované „dovozy“ len na úrovni 13% celkového počtu infikovaných. Nečítame správy pozorne a podsúvame si domnienky. Jednoznačne vyhrali oslavy, svadby a tuzemská nezodpovednosť.

Druhé väčšie „hluché miesto“ nastalo po plošnom testovaní. Síce sme odizolovali niekoľko tisíc infekčných ľudí, sa nekonali žiadne prísnejšie opatrenia. Mal byť prijatý plošný lockdown po týchto testovaniach?

V prijatých okresoch malo prísť k razantnému zákazu vychádzania, obmedzeniu mobility a k prísnym opatreniam. Bez ohľadu na intenzitu testovania. To sú dve nezávislé aktivity. Zlyhali sme a ešte otvorili kostoly, fitká a kiná. Celé zle.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Momentálne zrejme najviac trpia dve „oblasti“ - školstvo a gastropriemysel. Sú prevádzky a školy potenciálnym rizikom nákazy?

Trpí aj šport, kultúra, vzdelávanie všeobecne, zdravotníctvo a sektor sociálnych služieb. Prevádzky sú podľa štúdií menším problémom ako školy. Ale my ani školy nevieme zorganizovať inak ako v normálnom čase. Menšie triedy, menej hodín, iný harmonogram prázdnin, učenie v exteriéri, len hlavné predmety. Dobre sme zaviedli školský semafor a výborne sme podľa neho išli, zatvárali sa triedy, ročník, niekedy na chvíľu celá škola. Nakoniec testovanie v školách ukázalo, že žiaci nakazení neboli, boli nimi učitelia a iný personál. Výborná sonda.

Za akých podmienok by sa podľa vás mohli školy vrátiť k prezenčnej výučbe?

Už máme nastavaný celoštátny a aj okresný semafor. Podmienky pre I. a aj II. stupeň, stredné a vysoké školy sú stanovené. Parametre jasné a ich hodnoty brutálne vysoko. Možno ku koncu januára začne do školy chodiť I. stupeň, neskôr ku koncu februára možno II. stupeň. Pripravil by som školy a deti na dlhé obdobia dištančnej výuky. Dnes známe čísla výskytu vírusu (za 7 dní bolo pozitívne testované 1% populácie) diktuje „zostať doma“ všetkým, okrem pracovníkov v prvej línii. Bude to dlhý boj a vzhľadom na „otvorenú“ krajinu a dnes napríklad aj štátne a samosprávne úrady budeme na chvoste celej Európy s pár balkánskymi krajinami. Obrovská nezodpovednosť. Viním všetkých ministrov na vláde, ktorí nehlasovali za návrhy odborníkov z konzília. Sú nezodpovední a vinní.

Kde sú momentálne najväčšie ohniská na Slovensku?

Všetky okresy na hranici s Českou republikou, celé Považie a Myjava, prenieslo sa to aj do Ponitria a aj do Bratislavy. K tomu niekoľko menších okresov na severovýchode v okolí Svídníka. Ale dnes už je väčšina Slovenska na číslach, ktoré sme nikdy nechceli vidieť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak by to bolo na vás, ako by ste postupovali čo sa opatrení týka? Dajme tomu odkedy prebehlo posledné víkendové testovanie v rámci všetkých troch kôl až doteraz.

Dával by som tvrdý zákaz vychádzania, ľudia zavretí doma na 2 - 3 týždne v postihnutých oblastiach, zavreté školy, škôlky, úrady, cestovanie žiadne, fabriky by museli testovať ľudí 2-krát do týždňa. Nikto von, len do lesa a prírody. Len rodina alebo rodina v starostlivosti iného člena rodiny. Niet pomoci.

Malo by sa podľa vás ešte uskutočniť plošné testovanie na celom Slovensku tak, ako tomu bolo na prelome októbra a novembra alebo by sme sa mali sústrediť skôr na konkrétne oblasti?

Celoplošné testovanie nie sme schopní zorganizovať, je to chiméra pána premiéra. Zdravotníkov máme nakazených a v karanténe. Potrebujeme ich v nemocniciach a nie na 5-tisíc testovacích staniciach. V mnohých okresoch nemá zmysel plošne testovať vôbec. Máme okolo tisíc nakazených vojakov, nemáme kapacity. Potrebujeme zopakovať príklad Trenčína na 25-ich miestach na Slovensku a delegovať to na samosprávy, obce, okresy a kraje.

Je pravdou, že Slovensko stále nemá jednotný pandemický plán a rozhodnutia sa ľudia dozvedia takpovediac zo dňa na deň. Prezidentka uviedla, že by koronakrízu mal manažovať niekto iný. Mal by si to vziať pod ochranné krídla niekto iný? Richard Sulík spomínal meno Petra Škodného.

Slovensko má prijatý pandemický plán od augusta. Je to dobrý plán a má 96 strán. Schválila ho pandemická komisia. Nejde sa podľa neho. Dnes by bol ktokoľvek z odboru riadenia rizikových operácií lepší ako ktorýkoľvek minister vrátane pána premiéra. Pán Peter Škodný je jedným z dobrých kandidátov, osobne sa poznáme. Určite by vedel dať dokopy schopný tím, je to na dlho a potrebujeme viac kapacít ako jedného človeka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pred pár týždňami ste spolu s ďalšími kolegami založili web Dáta bez pátosu. Čo vás k tomu viedlo?

Bol som zúfalý pri pozeraní a prezentovaní dát, čísiel, nezmyselných predikcií a hodnotenia situácie pánom ministrom zdravotníctva a pánom premiérom. Bolo to na odsťahovanie sa. Ja som ale zanietený človek a spolu s Vilom Bendíkom, Jakubom Tillingerom a Vladom Vokáľom sme sa dali dokopy. Nikdy sme sa spolu všetci nevideli, ale funguje nám to.

Využíva vaše dáta aj vláda, prípadne ministerstvo zdravotníctva či iné rezorty? Komunikujete s nimi?

Dnes už priznám, že naše prehľady má tak pani prezidentka, ako aj pán premiér a mnohí členovia Ústredného krízového štábu. Hrach na stenu. Sme sklamaní. My neposkytujeme čísla o včerajšku. Pripravujeme predikcie a hodnotenia situácie. Opatrenia sú na zodpovedných. Je to na uterák. Dnes už len rátame mŕtvych. Koncom októbra sme na rok 2020 predpokladali spolu do 2500 úmrtí, asi nebudeme ďaleko od týchto odhadov a zdvojnásobíme si to do Veľkej Noci.

Aký je váš postoj k očkovaniu? Je to jediná „spása“, ak to tak nazvem? Zatiaľ sa zdá, že bežní ľudia sa k očkovaniu nedostanú skôr ako koncom marca, resp. začiatkom apríla.

Očkovanie bude prebiehať postupne a za celý ten čas tu s nami vírus bude. Pomôže nám leto a teplo. A, samozrejme, možno aj prijaté opatrenia a ich zavedenie v roku 2021. Bez očkovania sa nepohneme nikam a postupne si tento názor osvojí väčšina ľudí. Som o tom presvedčený.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Dáte sa očkovať?

V mojom veku a v stave zníženej imunity sa cítim ohrozený, žijem a pracujem s ľuďmi a medzi ľuďmi, určite sa dám očkovať. Ja som cestoval po svete do Číny, Indie, Afriky a v centre pre cudzokrajné choroby som bol niekoľkokrát. Vždy mi dali niekoľko vakcín, nie jednu. Ani raz som neváhal a ani som si povahu, priebeh a štatistiky, včítane spoľahlivosti vakcín nečítal. Bum a idem cestovať. Ale vo svete som sa dodatočne chránil bazálnou hygienou. Ale zjem kľudne pečené veci „z ulice“. Umytými rukami. Som praktický človek. A slobodný. A nikomu slobodu v názore neberiem. Každý si je pánom sám nad sebou. Držím všetkým s vakcínou aj bez nej palce.

Čo hovoríte na výhrady ľudí, ktorí sa očkovať nechcú dať kvôli nepriaznivým vedľajším účinkom? Na verejnosť prenikajú len čiastočné informácie o očkovacej látke, zrejme by bolo dobré lepšie informovať.

Všetko, čo nie je tajné, nech je verejné. Už som uviedol, sme slobodní mysľou a zodpovední sami za seba. Slabší jedinci neprežijú, príroda to tak zariadila. Väčšinou ide o neprispôsobivé druhy a jedincov. Možno ním budem ja, možno sused. Je to v rukách božích.

Aké sú prognózy na najbližšie obdobie? Čaká nás tretia vlna?

Tretia vlna nás asi neminie, musím pozerať, čo sa bude diať na južnej pologuli, keď pôjdu do ich zimy. My najprv musíme dobojovať s druhou vlnou. Sme asi v strede a to ju rátame od augusta, v lepšom prípade od septembra. Štyri mesiace. Ďalšie 3 - 4 nás čakajú. Na Veľkú noc tú druhú vlnu možno vyšibeme a pustia nás za „babami“...

Od marca tohto roka sa svet zmenil. Zrejme nikto pred vyše rokom, keď sa prvé prípady objavili vo Wu-chane, nečakal, že príde takáto pandémia. Dokonca aj ja som bola skeptická. Bude ešte niekedy svet vyzerať ako pred koronakrízou?

Poviem Vám, že som v januári v kuchyni pustil zo záznamu prvú diskusiu s pánom Krčmérym, ktorý hovoril o potrebe zavretia letísk. Celej rodine som vtedy povedal, že to bude prúser ako traky a v robote som pani asistentke rovnako povedal, že na chladničku má napísať, že nezavrieme letiská, ale zavrieme celé krajiny. Boli ľudia, ktorí to čakali. Vírus neráta čas v týždňoch, mesiacoch. Je tu s nami na 2 – 3 roky, možno navždy.

Niektoré veci sa nezmenia, mnohé sa zmenia k lepšiemu, ale prinášame nesmierne obete na psychickom zdraví a duševnej pohode. Napríklad s chrípkovou sezónou tento rok nerátajte. Takže sme v pluse niekoľko sto ľudí a deti nebudú v horúčkach. Podobne to bude s rhinovírusom a inými respiračnými problémami. Nebudú. Ale starkí nám skončia v nemocniciach. Dopad pandémie je a bude geograficky rôzny. Afrika má vďaka nižšiemu veku obyvateľstva menšie problémy. Predpokladám, že krajiny s vysokým priemerným vekom dožitia sa začnú preventívne lepšie starať o zdravie svojich občanov. Takže vlastne končíme pozitívne. Držme sa. Veľa sily a pevnej viery do 2021 prajem.