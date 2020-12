KORONAVÍRUS Minister obrany ocenil prácu vojakov pri testovaniach: Takto odhaduje celkové náklady

BRATISLAVA – Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 bolo pre armádu dobrou prípravou na ďalšie krízové situácie. Pomohlo aj imidžu Ozbrojených síl (OS) SR. V rozhovore to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Za rezort obrany vyčíslili štyri kolá testovania na vyše 30 miliónov eur. Celkové náklady odhaduje minister zhruba na 100 až 105 miliónov eur.

Príslušníci Ozbrojených síl SR podľa ministra zvládli testovanie excelentne. Poukázal pritom na to, že o operácii sa dozvedeli iba desať dní pred pilotným kolom. „Trávili sme tu noci,“ priblížil. Niektorí vojaci podľa neho spávali v stanoch v areáli ministerstva a neustále boli k dispozícii na veliteľstve. „Ozbrojené sily ukázali ľuďom, čo dokážu, na čo sú potrebné,“ skonštatoval minister. Zároveň im to podľa neho pomohlo aj pri budovaní tímu. Dodal, že operáciu pripravovali spolu s ďalšími rezortmi.

Najväčšie náklady za testovanie tvorili v rezorte obrany podľa Naďa odmeny pre zdravotnícky personál. Približne 20.000 zdravotníkom, ktorí uzavreli dohodu s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, vyplatia v priebehu decembra spolu asi 30 miliónov eur. Ako podotkol minister, časť financií sa štátu vráti v podobe daní a odvodov. Ďalšie náklady tvoria napríklad palivo či materiál. Súhrnne stálo testovanie rezort obrany asi 35 miliónov eur.

Do celkových nákladov treba zarátať aj antigénové testy, ktoré nakupovala Správa štátnych hmotných rezerv, a výdavky ministerstiev vnútra a zdravotníctva. „Ja si myslím, že za tie štyri kolá, čo sme robili, budú niekde okolo 100 až 105 miliónov eur, to je taký hrubý odhad,“ poznamenal.

Minister háji aj význam plošného testovania pri spomalení šírenia vírusu. Všetky empirické dáta podľa neho potvrdzujú, že hlavne na Orave, kde boli tri kolá testovania po sebe, spravili z najhorších okresov najlepšie. „Problémom je, že sme potom ako krajina rezignovali na opatrenia,“ zhodnotil s tým, že sa prestalo testovať, no nepristúpilo sa ani k lockdownu. Aj niektorí členovia vlády podľa Naďa po testovaní vplyvom dobrých čísel uverili tomu, že situácia je dobrá. „Bolo to ťažké sebaklamstvo,“ priznal s tým, že sa to vrátilo v podobe výrazného nárastu pozitívne testovaných a rekordných počtov ľudí v nemocniciach.