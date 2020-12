Poslanec čelil skupinke nahnevaných občanov: Vyhrážky a tvrdé slová! Ďalšie konšpirácie o KORONAVÍRUSE

Skupinka nahnevaných protestujúcich sa pred pár dňami opäť zhromaždila pred parlamentom. Poslanec OĽaNO čelil slovným útokom a davu sa snažil vysvetliť, že koronavírus nie je výmysel. Dokonca musel požiadať o pomoc aj políciu.

Boh vás chráň, keď tak budete hlasovať, lebo si vás nájdeme!

"Rúška dobrovoľné, testovanie dobrovoľné, očkovanie dobrovoľné, áno? To chce slovenský národ. Boh vás chráň, keď budete hlasovať inak, lebo si vás nájdeme," kričí pani vo videu. Ďalšia spochybňuje koronavírus napriek tomu, že na to umrel jej otec. Konšpiráciám o koronavíruse a spochybňovaniu jeho existencie čelí svet dlhé týždne.

Slovensko nie je výnimkou. Pochybnosti vysvetľujú odborníci, ministri, polícia a infografiky zverejňuje aj rezort zdravotníctva. Tentokrát musel pochybnosti ľudí v dave vysvetľovať poslanec OĽaNO Ján Herák. Dav nazval koronavírus sprostosťou a vymyslenou vecou. "Vy nie ste čestný človek, lebo ste z OĽANO!" kričal dav. Nikto z nich nemal na tvári rúško.

Poslanec vyvracal konšpirácie

"Chápem politické právo opozičných poslancov mať na pôde NRSR svoj názor, nech už je akýkoľvek. Jednoznaćne sa však vyhradzujem voči prermanentnej anticovid demagógii, zavádzaniu občanov o vymyslenej pandémii, o Sorosovom vplyve, o rúškach, ktoré nás obmedzujú," uviedol poslanec, ktorý nesúhlasí ani s permanentným podnecovaním ľudí k nepokojom a nedodržiavaniu nariadení pandemickej komisie a krízového štábu.

"Som proti osobným príkladom zhromažďovania sa bez rúšok – ako pán Fico, Blaha, Mazurek, Kotleba či pán Harabin, ktorý sa neštítil obviniť predsedu vlády, že práve on dal ľudí klamlivo otestovať nespoľahlivými testami a že je zodpovedný za smrť mnohých ľudí, len preto, že nedostali adekvátnu a včasnú lekársku starostlivosť a že tu ide len o biznis konkrétnych farmaceutických firiem. Ak podľa Kotlebu stačí na liečbu fľaša vodky, tak by sme tu mali mať niekoľko miliárd opitých ľudí a vodka by mala byť najpredávanejšou komoditou na celej panéte," dodla poslanec, ktorý často vystupuje proti povrchnosti poslancov ĽS NS k téme pandémie.

Mrzí ma neochota opozície spojiť sa

Sám poslanec mal koronavírus a mal reálny strach hlavne o svoju manželku, dcérku a rodinu. "Radšej sa teraz obmedzím na stretnutie len s najbližšími členmi rodiny, bez kontaktu s inými ľuďmi, bez zbytočného cestovania, než by som potom mal stáť nad ich hrobom a ľutovať, že sme to podcenili," dodal poslanec, ktorý vyzýva na zodpovedné správanie.

Súčasne sa vyjadril, že ho úprimne mrzí neochota opozície spojiť sa v tejto závažnej téme. "Nechápem ich zľahčovanie témy a priam nabádanie ich voličského spektra na občiansku neposlušnosť. Hoc v iných oblastiach tu nesporne je politická či ideologická nezhoda, tu ide o źivoty ľudí našej vlasti," povedal.