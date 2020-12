Na Matoviča sa sype kritika: Minister obrany ho bráni! Pandémiu KORONAVÍRUSU môže riešiť len premiér

„Projektový manažér na riešenie COVIDU je čistá utópia, lebo vždy tam budú politické dôsledky, ktoré môže a musí riešiť len líder a tým lídrom je Igor Matovič, lebo je predsedom vlády,“ uviedol v rozhovore.

Predčasných volieb sa neobáva

V súvislosti s rozpormi vo vláde, najmä pri prijímaní opatrení, sa neobáva predčasných volieb. Hovorí o hodnotovom, nie osobnom zápase. „Nedá sa to urobiť tak, že sa vyberie nejaký 'Jozef Mak, človek milión', a povie sa, že 'ty budeš manažér na tento projekt',“ vyhlásil Naď.

Spochybnil tiež, či by daná osoba mala potrebné právomoci. Rovnako si nevie predstaviť, že by prevzal riešenie pandémie on sám ako minister obrany. Situácia s pandémiou je podľa neho zlá všade vo svete. „Personifikovať to na jednu konkrétnu osobu je mimoriadne nefér,“ dodal. V súvislosti s riešením pandémie pripustil, že môže zle pôsobiť, ak vláda prijme rozhodnutie a o dva dni na to zasadne pandemická komisia a vzhľadom na situáciu navrhne oveľa prísnejšie opatrenia.

„Môžeme sa baviť o tom, či bude mať silnejšiu pozíciu vláda, ústredný krízový štáb alebo pandemická komisia,“ načrtol. Konflikty vo vláde podľa neho vychádzajú z hodnotových, nie osobných rozdielov. Hovorí, že hádky sa týkajú najmä riešenia krízy spôsobenej pandémiou. OĽANO sa podľa neho napríklad zameriava viac na zdravotné dôsledky, SaS na ekonomické. Zvyšných 99 percent ostatných rozhodnutí prechádza podľa ministra bez problémov.