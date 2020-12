MIMORIADNE Premiér má KORONAVÍRUS! Prvé slová Matoviča: Do karantény idú viacerí ministri aj šéf parlamentu

Ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk.

Matovič o svojom stave hovorí ako o situácií, kedy "som jeden z vás". "Z Vás, o ktorých som každé ráno s napätím a strachom čakal správu v mojom mobile ešte predtým, ako to boli oficiálne výsledky," píše premiér. Ten priložil aj SMS správu, ktorú dostal. Úrad vlády tiež potvrdil, že premiér ruší všetok svoj pracovný program.

"Vianočné sviatky som mal stráviť ako pomocná sila v nemocnici. S cieľom poukázať na obete nášho sebectva - na chorých, mŕtvych a do úmoru unavených zdravotníkov. Teraz budú zrejme plány trochu iné. Áno, štatisticky by som to mal prežiť bez újmy, ale ak by som mal možnosť obetovať môj život za život tisícov nevinných obetí, urobím to," tvrdí predseda vlády.

Vicepremiérka zo Za ľudí Veronika Remišová práve vo vysielaní rádia Expres vyhlásila, že "tým pádom odchádza do karantény" s tým, že je možné, že koronavírus môžu mať viacerí členovia vlády. V posledných dňoch bol pozitívne testovaný aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO). V karanténe je aj šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO), v sobotu (19. 12.) ho čaká test.

Koalícia sa včera stretla u Kollára v dome

Počas včerajška totiž prebiehala koaličná rada v dome Borisa Kollára, kde sa mali zúčastniť všetci lídri koalície okrem Richarda Sulíka. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) mal dnes na 14:00 ohlásený brífing k tradičným týždenným aktualizáciam ohľadom pandémie. Hovorkyňa Krajčího rezortu Zuzana Eliášová zatiaľ trvá na tom, že tento brífing bude. Krajčí sa ale má prihovoriť len cez video, fyzicky teda na konferencii prítomný nebude. Krajčí je tak ďalším ministrom, ktorý ide do karantény.

Podľa Denníka N idú do karantény viacerí ministri vrátane Romana Mikulca či Veroniky Remišovej. „Pán minister ide o chvíľu na antigénové a PCR testy, v pondelok si testy zopakuje, do toho času bude v karanténe,“ potvrdil hovorkyňa rezortu vnútra. Pozitívne testovaný bol už skôr aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Minister školstva Branislav Gröhling bol vo štvrtok negatívne testovaný. Remišová si navyše myslí, že vláda môže fungovať aj režimom online.

Gröhling verí, že aktuálny stav premiéra rokovanie neovplyvní. „Potrebné veci budeme zrejme musieť komunikovať na diaľku a myslím si, že to nebude pre nás problém,“ skonštatoval.

Po koaličnej rade vo vlastnom dome ide do karantény aj Kollár

Podľa očakávania putuje do karantény aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) , ktorý včera viedol koaličnú radu v jeho dome. "Dovoľujem si Vás informovať, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky p. Boris Kollár absolvuje 5 dňovú karanténu, po ktorej sa pôjde dať otestovať. Dôvodom je včerajšie spoločné stretnutie s predsedom Vlády SR," uviedla jeho hovorkyňa Michaela Jurčová.

Heger ide do karantény aj keď mal negatívny test

Minister financií Eduard Heger dnes zrušil všetky osobné pracovné stretnutia a odchádza do karantény. A to aj napriek tomu, že mal výsledok PCR testu zo včerajšieho dňa negatívny. Dnes podstúpi ďalšie testovanie. „Rovní sme si nielen pred zákonom, ale aj pred koronou. Všetci, ktorí dodržiavajú odporúčania epidemiológov, majú môj rešpekt“ povedal minister Eduard Heger.

Predseda KDH Milan Majerský medzi prvými zaželal premiérovi skoré uzdravenie. Rovnako tak aj straník Miroslav Sopko z OĽaNO. Uzdravenie premiérovi poprial aj celý klub OĽaNO.

