KORONAVÍRUS Čo robiť pri pozitívnom teste? Pozor na ukončenie izolácie: Takéto sú pravidlá

"Izolácia po minimálne desiatich dňoch odo dňa odberu pozitívnej vzorky sa končí napríklad v prípade pozitívne testovaného pacienta, ktorý nemá príznaky, pričom ďalší test nie je potrebný," vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Počas domácej izolácie sa nesmie opúšťať miesto pobytu, ani prijímať návštevy. Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, možno tráviť čas na dvore či v záhrade. V bytovom dome možno podľa ÚVZ SR ísť na svoj balkón. Je možné aj nutné a krátke opustenie bytu v prípade venčenia psa, vyhodenia smetí či preberania nákupu. Nevyhnutné je prekrytie horných dýchacích ciest, sociálny odstup a dezinfikovanie rúk pred opustením bytu. Neodporúča sa používať výťah.

"Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie," upozorňuje ÚVZ SR. Za ideálne riešenie pre pozitívne testovaného člena rodiny sa považuje samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami. Kontakt s inými členmi domácnosti má byť minimálny. Kúpeľňu má pozitívne testovaný používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať.

Medzi základné preventívne opatrenia patrí najmä dôsledné umývanie rúk vodou aj mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré sa bežne používajú, treba dezinfikovať častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Treba používať jednorazové papierové a vlhčené utierky. Každý člen rodiny má mať tiež svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu, alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom.

V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového koša a umyť si ruky, prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok.