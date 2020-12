KORONAVÍRUS Vedci po stretnutí s prezidentkou: Situácia je alarmujúca, sviatočné desatoro pre Slovákov

BRATISLAVA - Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je na Slovensku mimoriadne vážna. Opatrenia, ktoré máme, nie sú postačujúce. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovom stretnutí s odborníkmi. Ocenila návrh opatrení pandemickej komisie.

Avizovala, že osobne podporí pred sviatkami také opatrenia vlády, ktoré budú mať podporu odbornej verejnosti a budú zodpovedať vážnosti situácie. Apelovala na politikov naprieč spektrom, aby obmedzili spory. Vyzvala ľudí na zodpovednosť a obmedzenie kontaktov pred Vianocami a počas nich. Rovnako vyzvala zamestnávateľov, aby svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu.

"Situácia na Slovensku je mimoriadne závažná. Svedčí o tom nekontrolovateľný nárast počtu chorých a infikovaných osôb. Ale to, čo je kritické, je aj stav v nemocniciach, a teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jednak covidovým pacientom, ale dochádza aj k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti voči iným pacientom. Je zrejmé, že opatrenia, ktoré momentálne máme, nie sú postačujúce," povedala. Zdôraznila potrebu zodpovednosti a sebadisciplíny. Ocenila aktívny postoj pandemickej komisie, ktorá minulý týždeň navrhla viacero opatrení. "Neviem, v akej podobe ich v stredu (16. 12.) schváli vláda, bola by som však veľmi rada, ak by mix odporúčaní a prijatých nariadení zodpovedal vážnosti situácie a mal podporu širokej vedeckej komunity," dodala.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Apelovala na všetky politické strany, aj opozičné, aby odložili spory. Hovorí o solidarite s pacientmi a lekármi. "Odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti dnes nie je krokom voči vláde, ale voči lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných," uviedla. Podotkla, že dôležité je i odmietnutie špekulácii, či vírus existuje a či opatrenia môžu pomôcť. Tvrdí, že treba rešpektovať vedecké poznatky a vypočuť hlasy lekárov.

Pripomenula, že ich sviatky nebudú pokojné, pretože ich strávia v službe pri pacientoch. V záujme ochrany blízkych prezidentka vyzvala k obmedzeniu kontaktov na nevyhnutnú mieru. Stretnutia v uzavretých priestoroch označila za rizikové. Rovnako sa obrátila na zamestnávateľov, aby ľuďom umožnili prácu z domu a zamestnancov vyzvala, aby túto možnosť využili.

Situácia je alarmujúca, vedci vyzývajú Slovákov

Odborníci apelujú na ľudí, aby dodržiavali opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a správali sa zodpovedne. Zdôrazňujú, že situácia je vážna. Informoval o tom matematik Richard Kollár po utorkovom prijatí u prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Zúčastnili sa na ňom aj ďalší vedci Pavol Čekan, Alexandra Bražinová, Boris Klempa, Silvia Pastoreková, Peter Visolajský a Peter Sabaka.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Prijatie nových opatrení podľa Kollára prinesie nádej na zlepšenie situácie aspoň v januári. Víta, že nastala zmena v komunikácii a uvažuje sa o sprísnení opatrení. "Keď teraz poľavíme, hodíme za hlavu to, čo sme robili celý rok," dodal virológ Boris Klempa. Vyzval obce a mestá, aby nečakali iba na rozhodnutia vlády, ale boli aktívne a prijímali vlastné opatrenia. Pripomenul, že v najpostihnutejších regiónoch môže podľa neho pomôcť masové testovanie podobne ako v regiónoch na Orave a v Bardejove.

Infektológ Peter Sabaka skonštatoval, že počty obetí ochorenia COVID-19 budú stúpať. "Prírastok odráža situáciu spred dvoch týždňov, ktorá bola oveľa lepšia ako dnes," vysvetlil. Zabrániť treba kolapsu zdravotníckych zariadení, pri ktorom by zomierali aj tí, ktorí by pri klasickom fungovaní nemocníc prežili.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

V súčasnosti sa podľa Sabaku ochorenie už dostalo aj medzi staršie ročníky. Zachrániť sa darí asi 80 percent pacientov. "Zvládame to len vďaka tomu, že máme dostatok prostriedkov a dostatok personálu," podotkol s tým, že pri zhoršení sa epidemiologickej situácie to už nemusí platiť. Zdôrazňuje preto potrebu obmedzenia mobility a sprísnenia opatrení. Ako poznamenal predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, pri podobe lockdownu nie je potrebné hľadať nový model, ale inšpirovať sa v zahraničných krajinách.

Desatoro odporúčaní pre Slovákov

Epidemiologička Alexandra Bražinová na stretnutí s prezidentkou predstavila desať bodov, odporúčaní z dielne iniciatívy slovenských vedcov a odborníkov. Sú to: Ži v bubline - malej skupine ľudí v rámci rodiny a blízkych priateľov, s ktorými sa plánujete počas sviatkov stretávať; Dodržiavanie izolácie - pred stretnutím s blízkymi sa aspoň sedem dní izolovať, prípadne sa otestovať; Nos stále rúško; Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu mimo svojej bubliny; Používaj viac telefón; Separuj sa - obmedziť pobyt na miestach s množstvom ľudí; Dodržiavaj hygienu - umývanie rúk, dezinfekcia, pravidelné vetranie a pri strebnutiach mimo bubliny nepodávať ruky; Buď aktívny - pobyt v prírode; Izoluj sa pri príznakoch; Informuj blízkych. Zdôraznila, že nie je hanba sa infikovať, ale tajiť to.