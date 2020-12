Opäť riešia konflikt: Sulík má spor s OĽaNO ohľadom Volkswagenu, takto to nebolo, tvrdí minister

Tvrdí to Denník N. Sulík tvrdí, že nikdy neposielal Volkswagen s novými výrobami modelov Passat a Superb do Košíc tak, ako to interpretoval Kremský. Minister hospodárstva vraví, že nemeckej autmomobilke len ponúkol nový strategický park pri Košiciach, no na ich presune netrval.

Ako konflikt vznikol?

Spor na tejto téme medzi Sulíkom a vedením vládneho hnutia OĽaNO nastal po tom, ako najsilnejší vládny subjekt začal dohadovať s Volkswagenom investičné stimuly na nové investície bez ministra hospodárstva Sulíka. Takéto konanie je však paradoxne v kompetencii rezortu hospodárstva.

Sulík sa okamžite ohradil, že spôsob rokovaní, na ktoré ani nebol pozvaný, považuje za neštandardné. „Považujem to za zvláštne, ale mám dosť iných vecí, ktorým sa viem venovať. Nebudem sa nad tým zamýšľať, lebo to sa normálnym racionálnym rozumom ani nedá pochopiť,“ povedal už vtedy minister a vicepremiér Sulík.

Peter Kremský (OĽaNO) Zdroj: TASR - Roman Hanc

Vraj ich poslal do Košíc

Dôvod, prečo sa takéhoto rokovania Sulík nezúčastnil vysvetľoval Kremský svojsky. Na tomto rokovaní bol ešte premiér Igor Matovič a minister financií Eduard Heger, teda ľudia čisto len z radov OĽaNO. Kremský sa vyjadril, že jeho neúčasť bola spôsobená aj údajným Sulíkovým "poslaním investora" s novou výrobou do Košíc.

Ako to bolo so spomínaným východom

Do vysvetľovania celého prípadu sa pustilo aj ministerstvo hospodárstva. „Minister Sulík začiatkom júna iba ponúkol Volkswagenu na jeho nové projekty nový strategický park pri Košiciach. Nebola to teda podmienka, ale iba ponuka. Keď Volkswagen ministra následne informoval, že túto možnosť po posúdení už skôr zamietol, minister reagoval tým, že spraví všetko pre to, aby investor rozšíril svoje terajšie výroby v Bratislave,“ vysvetlila celú záležitosť Sulíkova hovorkyňa Katarína Matejková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Netrvalo dlho, a zareagoval aj Kremský. „Mrzí ma, že Richard Sulík zobral osobne, že na rokovaniach nebol. Spôsobil si to však sám svojím vlastným prístupom. Svoju šancu dostal – Nemci išli najprv za ním. Ale keď ich prehováral presunúť výrobu nových modelov Passat a Superb do Košíc, tak pochopili, že im nerozumie, hoci po nemecky vie veľmi dobre. Tak prišli potom Nemci za mnou celí zúfalí, či by sme nemohli zájsť za premiérom, lebo presťahovať pol bratislavskej fabriky do Košíc naozaj nie je v ich silách,“ reagoval Kremský.