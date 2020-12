KORONAVÍRUS Takýto scenár zrejme čaká Slovákov počas Vianoc: Matoviča si podala Čaputová aj Sulík

Pandemická komisia navrhne Ústrednému krízovému štábu zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním, vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce či napríklad na nákup potravín. Osoby, ktoré sa dajú otestovať, budú mať podľa Krajčího výnimku zo zákazu. "Komisia odporúča čo najskôr zaviesť podobný lockdown, aký sme mali v prvej vlne. To znamená ísť do obchodu si nakúpiť len nevyhnutné veci, povolené bude ešte venčenie zvierat, návšteva prírody v rámci okresu či vychádzky v súvislosti so starostlivosťou o ľudí, ktorí to potrebujú," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý si myslí, že zaviesť lockdown by sme mali čo najskôr. Vláda o tom rozhodne najneskôr v stredu.

SaS odsúhlasí lockdown len pod podmienkou

Zatiaľ čo premiér Igor Matovič podľa všetkého podporí Krajčího návrh, poslankyňa za stranu SaS a predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková vyhlásila, že, tvrdší lockdown podporí len vtedy, keď ľudia budú vedieť, čo po ňom bude nasledovať. Naznačila tým, že Slovensko potrebuje jasný a dlhodobejší plán na riešenie koronakrízy, nie opatrenia, ktoré sa menia zo dňa na deň.

Premiér by mal poveriť riadením koronakrízy niekoho iného

Prezidentka Zuzana Čaputová aj Richard Sulík si myslia, že by bolo lepšie, keby premiér Matovič poveril riadením koronakrízy niekoho iného, pretože sám to nezvláda. "Niekoho by si mohol premiér vybrať a tomu to zveriť. Tento manažér by mal byť zodpovedný za koordináciu protipandemických opatrení," skonštatoval minister hospodárstva. V čom premiér zlyhal, si s ním chce vyjasniť osobne. Podľa Sulíka chýba Slovensku logický a predvídateľný pandemický plán. V prípade lockdownu by ho zaviedol len v pandémiou najzasiahnutejších okresoch.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič na Sulíkovi nenechal nitku suchú

Reakcia na vyhlásenia Sulíka na seba nenechali dlho čakať. Matovič v nedeľu večer zverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom predsedovi SaS vyčíta jeho prístup ku koronakríze. "Nechápem už vôbec. Najprv zburcujú v ľuďoch až nenávisť voči mne a plošnému testovaniu, a teraz to ja mám nejakým zázrakom zvrátiť. Taktiež už po niekoľkýkrát okomentoval Sulíkovo údajné zlyhanie pri obstarávaní testov. "Jasné, rád by som išiel presne tou cestou, ale to by niekto nemohol totálne zlyhať s nákupom testov, t.j. nemáme potrebné milióny testov," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Gastro priemysel je na kolenách

Uprostred hádok medzi koaličnými partnermi sa ozvali zástupcovia gastro priemyslu, ktorí už dlhší čas upozorňujú na to, že melú z posledného a urgentne potrebujú vládnu pomoc. Podľa nich sú štátne opatrenia na ich podporu nedostatočné. Iniciatíva 10 pre gastro preto nakrútila video, v ktorom apeluje na politikov, aby sa konečne vážne začali zaoberať ich kritickou situáciou.