ROZHOVOR Drsná reakcia politológa na exkluzívny prieskum: Matovič by mal úplne odísť z politiky!

Rozdiel medzi OĽaNO (14,0 percent) a SaS (13,4) už nie je ani jedno percento. Prečo OĽaNO tak padá a SaS stúpa?

Dôvodov je viac. OĽaNO získalo veľmi veľa voličov na poslednú chvíľu. Títo zvyčajne prelietaví voliči uverili v zázračné schopnosti Igora Matoviča, presvedčivý prejav a úprimný záujem meniť slovenskú politickú realitu. Lenže skutočnosť je iná. Takže je prirodzené, že hľadajú za Matoviča náhradu. Opozičným stranám neveria, Kollár má papalášske maniere, takže sa veľmi nelíši od toho, čo sme tu mali doteraz. Za ľudí mal byť spolok ľudí okolo otca zakladateľa, ktorý si ale po svojom volebnom neúspechu radšej zbalil kufre a odišiel späť za medveďmi. Jediná alternatíva je preto SaS.

Kedy očakávate, že SaS preskočí OĽaNO?

To ťažko odhadnúť, pretože preferencie SaS sú ako húsenková dráha. Raz to vyzerá na premiérsku stoličku, inokedy sú v zóne ohrozenia. Stranícky systém na Slovensku je veľmi nestabilný, dokonca by som povedal, že je priestor pre vznik novej strany, a to pre voličov, ktorí sa nevedia rozhodnúť medzi Matovičovou vládnou družinou, zároveň ale určite nechcú dať hlas pravicovým extrémistom a Smeru, starému či novému. Zatiaľ je pre nich alternatíva SaS, ale to všetko sa ešte môže zmeniť, ak rozumní ľudia vytvoria nový subjekt a dokážu získať na svoju stranu sklamaných a frustrovaných voličov strán tejto vládnej koalície.

Ďalšie dve strany vládnej koalície sú na hranici zvoliteľnosti. Druhá najsilnejšia koaličná strana má podľa prieskumu len 5 percent. Čo spôsobuje pád preferencií strany Borisa Kollára?

Ľudia si po Kollárovej autonehode začali viac uvedomovať, čo je vlastne on za človeka. Že sa nevie aspoň tváriť, že je jedným z ľudu. Ale to ešte neznamená, že musí automaticky vypadnúť z parlamentu. Kollárovi bude stačiť, ak vypustí zopár sľubov z oblasti sociálnej politiky a percentá má späť. Ľudia rýchlo zabúdajú, a tak rýchlo zabudnú aj na jeho maniere.

Za ľudí sa hneď po parlamentných voľbách ocitla na hranici zvoliteľnosti. A tento trend pokračuje vo všetkých prieskumoch. Prečo má tak nízku podporu?

Za ľudí nie je na hranici zvoliteľnosti, ale pod hranicou zvoliteľnosti. To treba povedať hneď na začiatku. Problém tejto formácie spočíva v tom, že išlo o stranu jedného muža. A kvôli nemu veľká časť túto stranu aj volila. Po jeho odchode zo strany stratila prirodzene časť elektorátu, ktorý teraz musí získať späť. Problém je v tom, že ostatných predstaviteľov strany veľmi nepočuť. Ešte tak ministerku Kolíkovú, ale po tých ostatných, ako keby zem zaľahla. Niežeby sa sem-tam niekde nemihli, ale zvyčajne sa objavia bez silnejšieho posolstva, ktoré by bolo schopné medzi ľuďmi viac zarezonovať.

Podľa prieskumu až dve tretiny oslovených respondentov by išlo k voľbám. Sú ľudia už nahnevaní a chcú zmenu?

Sú frustrovaní. Nevidia totiž svetlo na konci tunela. Nevedia, ako dlho kríza ešte potrvá, viacerí z nich prišli o ten pocit istoty, ktorý mali v normálnom živote. Viete, kedy Smer prevalcoval ostatné strany? Keď šiel do kampane s heslom „Ľudia si zaslúžia istoty“. Ten pocit istoty, že sa dokážete postarať o seba, rodinu, svojich blízkych, je nadovšetko. U Matoviča ho nemajú. A nie je to len kvôli kríze. Z jednej strany počúvajú fundovaný hlas odborníkov, ktorý ale dokáže prehlušiť zle naladený predseda vlády. Matovičovi stačí, aby ráno vstal zadkom hore a celé to odborné konzílium je v podstate zbytočné. Na jednej strane je tu plán pomoci zo strany Európskej únie, ale keď sa doň začítate, zistíte, aké nezmysly obsahuje. Napríklad, že treba obmedziť akademickú samosprávu. Toto je vízia obnovy Slovenska po korone, ktorá má byť akýmsi druhým Marshallovým plánom? To by ho zrejme musel písať niekto iný. A rovno v Bruseli, nie na Slovensku.

Niektorí naznačujú, že by malo prísť k zmene na čele vlády. Je to podľa vás reálne? Zachránili by sa tým aj padajúce preferencie OĽaNO?

To by bolo ideálne, len si neviem predstaviť, či by sa tým vyriešil problém. Problém je totiž osobnosť Igora Matoviča. On by nemal odísť len z čela vlády, ale aj z politiky a zo strany. Vie si ale niekto predstaviť, že človek, ktorý vníma stranu ako svoj majetok, sa svojho podielu v strane len tak vzdá? Veď nie je tomu tak dávno, keď OĽaNO fungovalo v štruktúre predseda, predsedov bratranec, plus dvaja známi predsedu. Všetko, koniec. Eseročka ako vyšitá. Nebyť snahy Andreja Danka zrušiť tento patologický prvok v našom straníckom systéme, fungovalo by OĽaNO na rovnakom princípe aj dnes. Aký vzťah k demokracii, k hľadaniu konsenzu a v prístupe k opozičným názorom môže mať človek, ktorý sa nevie presadiť v prirodzenom súboji vo vnútri strany, pretože on to konkurenčné prostredie nikdy nevytvoril? Podľa mňa minimálny. A to vidieť aj na jeho spravovaní krajiny. Zrazu má vedľa seba partnerov, ktorí sa snažia byť rovnoprávni, lenže Matovič im tú rovnoprávnosť nechce dožičiť. S výnimkou Borisa Kollára, lebo ten drží chrbát premiérovi, nech sa deje, čo sa deje.