KORONAVÍRUS To, čo videl člen krízového štábu Visolajský, vám vyrazí dych: Zásobník kyslíka ide naplno!

BRATISLAVA - Koronavírus naberá už tretí dych, no Slovensko sa ešte nestihlo spamätať ani z tých prvých dvoch vĺn. Svedčí o tom aj posledná fotografia člena Ústredného krízového štábu a lekára Petra Visolajského, ktorý odfotil kyslíkovú bombu pred nemocnicou. Je totiž od spodnej výrazne obalená mrazom, čo je znakom jeho intenzívneho využívania. V týchto dňoch ho pacienti využívajú čoraz viac, keďže počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom sa už niekoľko dní zvyšuje.

VIsolajský fotografiu zverejnil na svojom účte na sociálnej sieti Facebook, kde varuje a vyzýva obyvateľstvo na zodpovedné správanie počas pandémie. "Toto je zásobník kyslíka v našej nemocnici. Kyslík je základ liečby hospitalizovaných pacientov s COVID-19. Tá námraza vzniká keď kyslík odchádza zo zásobníka pacientom. Čím menej kyslíka odchádza, tým je námraza bližšie k bielemu zásobníku," píše Visolajský pri fotografii kyslíkovej bomby vo výraznej námraze, ktorá vznikla jeho čoraz intenzívnejším využívaním pre ťažko chorých pacientov.

Námraza na bombe býva, no zďaleka nie takto rozsiahla

Visolajský síce hovorí, že námraza je pri spotrebovaní kyslíka z takejto bomby bežná vec, no v oveľa nižšej koncentrácii ako na fotke. "Mám to pred očami v práci roky. Pred koronou, v tejto dobe býva námraza asi v úrovni prívodovej rúry (tam kde je šípka). Keď som to asi pred mesiacom ukazoval pri rozhovore dánskej televízií, námraza dosahovala polovicu prvej zvislej rúry nerezového chladiča. Dnes sme tu," upozorňuje na vážny problém Visolajský.

Výzva na zodpovednosť

Tento fakt prinútil Visolajského ešte viac apelovať na ľudí a vyzývať ich k zodpovednosti aj v čase blížiacich sa Vianoc. "Každým dňom spotreba kyslíka rastie - pribúda nám počet dusiacich sa pacientov. Slovensko je v takej závažnej situácii, že nám už ani ľahší lockdown nemusí významne pomôcť. Napriek tomu situáciu vieme a môžeme zvrátiť. Na to aby netrpela naša ekonomika a aby na Slovensku zbytočne nezomierali ľudia, stačí pomerne málo - aby sme sa všetci správali zodpovedne," uzavrel lekár.