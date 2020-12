Strach v rodine ministra obrany: Vyhrážky smrťou a vulgárne útoky! Naď musel zasiahnuť

Jaroslav Naď na sociálnej sieti opísal, prečo sa rozhodol obrátiť na políciu. "Stačilo! To, že ako politicky aktívna osoba mám strpieť vyššiu mieru útokov voči mojej osobe, to beriem. Aj to, že tie útoky sú veľakrát vyslovene vulgárne a odporné. Ale to, že sa kadejaký, s prepáčením ľudský odpad, vyhráža vraždou nielen mňa, ale dokonca aj mojich detí, tak to trpieť nebudem," predostrel v príspevku.

Jaroslav Naď Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Neskôr pred pondelkovým rokovaním kabinetu potvrdil, že k 14. decembru podal on alebo priamo zodpovedné bezpečnostné zložky zatiaľ sedem trestných oznámení na autorov vyhrážok, ktoré jeho rodine adresovali na sociálnych sieťach.

Minister plánuje v podávaní trestných oznámení pokračovať aj do budúcna, ak vyhrážky neskončia. "Rovnako boli prijaté ďalšie opatrenia na ochranu mojej rodiny. Nedopustím, aby si niekto vybíjal svoj primitivizmus na mojich deťoch," dodal. Ochranu ústavných činiteľov zabezpečuje príslušný útvar v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Rezort na naše otázky ohľadom špecifikácie spomínaných opatrení zatiaľ nereagoval.

Vyplakávanie nepomôže

Naď tiež upozornil, že napriek tomu, že viacerí podozriví teraz "vyplakávajú, že oni to tak nemysleli", bude trvať na svojom. "A pripomínam, že keďže je vyhlásený núdzový stav, tresty sú vysoké. Kto chce kam, pomôžme mu tam. Špiny," uzavrel.

Zdroj: Reprofoto:Facebook/Jaroslav Naď - minister obrany SR, OĽANO

"Na príslušných útvaroch v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III je vedené jedno trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vyhrážania," reagovala pre topky.sk bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Ďalej dodala, že v prípade sa v súčasnosti vykonávajú všetky potrebné procesné úkony s cieľom vec náležite objasniť. "S prihliadnutím na štádium trestného konania bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť," doplnila.

Aj kandidát za kotlebovcov

Podľa záberu, ktorý zverejnil minister, smerovali odporné útoky aj zo strany Petra Kozinku - má ísť o muža, ktorý sa objavil na kandidátke strany Kotlebovci - ĽSNS s číslom 87. Ako upozornili na instagramovom účte tabulahanby, medzičasom si Kozinka účet vymazal. O vyjadrenie sme požiadali aj samotnú stranu. Zatiaľ však nereagovali.

Zdroj: Reprofoto:Instagram/tabulahanby

Podpora od Šeligu

K vzniknutej situácii sa vyjadril aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Šeliga. "Môžeme si o ktoromkoľvek politikovi myslieť čo len chceme. Môžeme s ním súhlasiť, alebo mať k nemu ako osobe, či k jeho politike milión výhrad. Môžeme byť tvrdí a kritickí, ale nikdy, naozaj nikdy nesmieme pripustiť násilie, či vyhrážky voči jeho rodine a deťom," napísal.