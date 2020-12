PRIESKUM, ktorý sa Matovičovi nebude páčiť: SaSka už jasne poráža OĽaNO, Pellegrini si drží prvenstvo

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v decembri, ich víťazom by sa stala strana Hlas-SD so ziskom 20,9 percenta hlasov. Druhé miesto by obsadila SaS (15,8 percenta) pred hnutím OĽANO (11 percent).

Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 8. do 14. decembra realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza na výberovej vzorke 1000 respondentov. Na štvrtej pozícii by sa umiestnil Smer-SD so ziskom 9,8 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj ĽSNS (8,2 percenta), Progresívne Slovensko (6 percent) a Sme rodina (5,4 percenta).

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

KDH opäť tesne na rozhraní kvóra, Za ľudí mierne narástlo

Mimo parlamentu by zostalo KDH (4,9 percenta), ale aj súčasná vládna strana Za ľudí (4,4 percenta). Pod päť percent by mali aj SMK-MKP (3,3 percenta), SNS (2,7 percenta) či Dobrá voľba (2,1 percenta).

Zdroj: Focus

Hlas-SD by v parlamente obsadil 41 kresiel, SaS 31 a OĽANO 21 kresiel. Smer-SD by v Národnej rade SR zastupovalo 19 poslancov, ĽSNS by obsadilo 16 kresiel. Dvanásť poslancov by malo Progresívne Slovensko, desať miest by pripadlo hnutiu Sme rodina.