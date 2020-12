Špeciálny prokurátor by sa mohol voliť v druhej polovici februára

Poslanec NR SR Milan Vetrák (OĽaNO)

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli nového špeciálneho prokurátora voliť v druhej polovici februára 2021. Povedal to predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by mal termín voľby vyhlásiť v najbližších dňoch. Špeciálny prokurátor sa bude voliť po tom, čo sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.