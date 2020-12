Boris Kollár rozhodol: Voľba špeciálneho prokurátora má byť na prvej riadnej schôdzi roka 2021

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú špeciálneho prokurátora voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára 2021. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) zverejneného na webe parlamentu. Kollár určil termín na podávanie návrhov kandidátov do 8. januára 2021 do 16.00 h. Špeciálny prokurátor sa bude voliť po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.