Pellegrini chce zmeny v úpravách núdzového stavu: Matovičovi odkázal zváženie demisie

Peter Pellegrini

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Predĺženie núdzového stavu by mala Národná rada (NR) SR schvaľovať skôr, ako bude vyhlásené, a to trojpätinovou väčšinou. Zároveň by mala vláda v čase jeho predĺženia konať len so súhlasom prezidenta SR. Aj takéto zmeny chcú predložiť nezaradení poslanci okolo expremiéra Petra Pellegriniho pôsobiaci v strane Hlas-SD k novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Jej doručenie do NR SR sa očakáva ešte na aktuálnej 18. schôdzi. Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal podľa Pellegriniho tiež zvážiť podanie demisie, aby viac netrápil občanov Slovenska. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii.