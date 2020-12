KORONAVÍRUS Poslanci majú na aktuálnej schôdzi rokovať aj o zmenách pri núdzovom stave

Poslanci NR SR

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Poslanci budú na aktuálnej 18. schôdzi rokovať aj o vládnom návrhu, aby sa mohol vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však po novom musela Národná rada (NR) SR, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.