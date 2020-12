KORONAVÍRUS Matoviča kritizujú aj mimoparlamentní: Opatrenia im nedávajú zmysel

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič opäť čelí kritike kvôli pandemickým opatreniam. Do nej sa pustili mimoparlamentní politici ako Alojz Hlina ako bývalý líder KDH či Miroslav Fitoš zo strany Spolu. Prvý spomínaný nerozumie systému uzávierok obchodných prevádzok no otvoreným vlekom.

Funkčnosť vlekov Hlina pripisuje prítomnosti Borisa Kollára vo vláde. "To, že lanovky pôjdu, sa dalo čakať nielen preto, že Kollárovi na tom záleží. Matovič si nemôže dovoliť zatvoriť lanovky, ak si to jedna finačná skupina neželá. Finančná skupina, ktorá má po šuflíkoch zmenkové operácie Matovič - Arca," píše Hlina.

Tiež mu prekáža uzávierka reštaurácii. Sám Hlina pritom vedie prevádzku v gastro sektore. "Celý ten lockdown vyzerá z určitého pohľadu aj ako spôsob ako zmierniť tlak na kamoša Borisa Kollára. Takto vyzerá pomaly ako obeť, chudák, ktorý, ak chce nechať zapnuté lanovky, tak je obmedzovaný a zákazníkom musí kontrolovať testy," myslí si.

Postupnosť

"Takže vyzerá to, že zadanie bolo: 1/ deti nechať stále doma, 2/ doraziť gastro, 3/ pomôcť Borisovi a spol, aby nebol za chrapúňa, ale za obeť, 4/ unakupovať sa, čo to dá, 5/ pripraviť si výhovorky a zoznam vinníkov. ️Tak toto je ten lockdown, ktorý vlastne už nemal byť, lebo však sme tu mali atomovú zbraň," tvrdí Hlina v statuse.

Do školy nie, do kina áno

Do pomyselného terču kritiky prispel aj člen mimoparlamentnej Spolu Miroslav Fitoš. Ten pridal aj grafiku. "Kým v zahraničí sa snažia mať počas lockdownu v nejakom režime otvorené aspoň (základné) školy, my školy zatvárame. No do kín deti pustíme aj počas lockdownu. Kvôli zhoršujúcej sa situácii zatvoríme terasy, no v kostoloch sa necháme združovať tie najrizikovejšie skupiny. V dobe, keď tu máme najviac nakazených za celú dobu pandémie," píše.

"Na obrázku je grafika priamo z Ministerstva zdravotníctva. Tá označuje kostoly ako miesto s najvyšším rizikom. Terasy reštaurácií a kaviarní označuje za miesto s rizikom najnižším.. Osobne nerozumiem ako sa dá vôbec vysvetliť človeku, ktorý robí v kaviarni či reštaurácii, že oni musia mať už mesiace zatvorené, teraz im zavrú aj terasy, no kostoly ostávajú otvorené či je lockdown, či nie je," nerozumie princípu vlády Fitoš.