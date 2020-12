VIDEO Námestie v Bratislave zaplnili jablká: Odkaz pre Kollára, Hlina žiada jeho odvolanie

Hlina vopred prisľúbil, že ten, kto odlikne, že sa udalosti zúčastní a zároveň bude príspevok zdieľať na sociálnej sieti, bude považovaný za účastníka protestu aj bez toho, aby sa osobne dostavil. Pôvodne mali na Námestí SNP v hlavnom meste horieť sviečky. Za každého účastníka jedna. Hlina napokon plány pozmenil.

"Vznikla však myšlienka, že namiesto sviečky vyskúšame položiť na papier za každého účastníka jedno pekné slovenské jablko," avizoval politik s tým, že ️využitie sviečok po proteste by bolo problematické a spôsobilo by to enviromentálnu záťaž.

Kollár je omyl slovenskej politiky, uviedol Hlina

Hlina na mieste objasnil, že ide o symbolický protest. Dodal, že rešpektuje aktuálne nariadenia, teda zákaz zhromažďovania. O akciu podľa neho prejavilo záujem približne 4000 ľudí. Preto na námestí rozložia rovnaký počet jabĺk.

"Prichádzame o dôstojnosť. Nikdy som sa tým netajil a nebudem sa ani teraz. Borisa Kollára považujem za veľký omyl slovenskej politiky. Mňa to uráža, že človek jeho paramentov je predsedom môjho parlamentu," vyjadril sa na adresu Kollára.

Protest za odvolanie B.Kollára Malá zmena. ️Pôvodne sme plánovali za každého účastníka, ktorý odlikne,... Uverejnil používateľ Alojz Hlina Streda 2. decembra 2020

Vlna kritiky na adresu Borisa Kollára sa vzniesla po vážnej autonehode. Predseda Národnej rady SR skončil po nej v nemocnici. V osudnej chvíli sa viezol vo vládnej limunzíne s bývalou Miss Universe Miroslavou Fabušovou. K havárii navyše došlo počas platného zákazu vychádzania.

Tým však aféra neskončila. Verejnosť pobúrilo, že Kollára počas pobytu v nemocnici pravidelne navštevovali "kamarátky". Dostali sa aj do konfliktu so sestričkami. Viac sa dočítate tu.

Pozrite si FOTO z Námestia SNP

Zdroj: Topky:Maarty Zdroj: Topky:Maarty Zdroj: Topky:Maarty Zdroj: Topky:Maarty Zdroj: Topky:Maarty