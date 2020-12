Prezidentka verí, že diskusia ku klimatickej petícii bude vecná a odborná

"Schôdza parlamentu bude pravdepodobne trvať do piatka (4. 12.), tak sme sa s koaličnými poslancami rozhodli, že petícia poputuje do pléna až v januári," uviedol Hrbáň. Doplnil, že iniciátorom petície to dáva viac času na rokovania, aby nebola petícia prijatá len formálne, ale aby sa k nej pripravilo "zmysluplné uznesenie, ktoré bude zrkadliť ich požiadavky". Hlava štátu oceňuje úsilie zástupcov, že sa do tejto aktivity pustili a že sa im podarilo získať tak veľkú podporu, tlmočil názor prezidentky hovorca Martin Strižinec. "Tému, ktorá síce ovplyvní život budúcich generácií, respektíve sa naplno odrazí o niekoľko desaťročí, je treba už teraz riešiť," poznamenal.

Environmentalisti chcú pokračovať v komunikácii so stranami OĽANO, Za ľudí a Sme rodina. "So SaS sa komunikovať snažíme, ale tam sú postoje trošku rozdielne. Verím, že aj to odloženie do januára nám ponúkne priestor sa hlbšie rozprávať o ich a našom pohľade," podotkol Hrbáň. Pre SaS sú podľa aktivistu problematické ciele petície. Aktivista a jeden z iniciátorov klimatickej petície Michal Sabo pripomenul, že budúci týždeň bude premiér Igor Matovič (OĽANO) na samite v Bruseli. Krajiny Európskej únie budú rokovať najmä o sprísnení klimatických cieľov. V mene iniciatívy Sabo predsedu vlády vyzval, aby podporil najvyššie a najambicióznejšie ciele. Ide o zníženie emisií o 60 percent do roku 2030.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v utorok (1. 12.) odobril uznesenie o prerokovaní petície v pléne. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament. Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra. Žiada v nej poslancov NR SR, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie.