Z koalície prehovoril prvý zo štvorlístka: Remišovci prezradili favoritov na generálneho prokurátora

Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Na menách sa dohodol poslanecký klub. Doplnila, že strana chce urobiť všetko preto, aby sa na spoločnom kandidátovi dohodli v koalícii. Stranu títo kandidáti podľa Remišovej predsvedčili ich prácou, životným príbehom a tiež verejným vypočutím. V utorok má byť debata všetkých koaličných klubov. "Dnes budeme mať indikatívne hlasovanie medzi jednotlivými poslaneckými klubmi, ktoré majú medzi sebou diskutovať," priblížila Remišová.

Podpredseda strany Juraj Šeliga dodal, že v utorok má byť spoločné rokovanie klubov. Šéfka strany tvrdí, že reforma ústavy nemôže byť rukojemníkom rokovania o generálnom prokurátorovi. Remišová reagovala aj na to, že favoritom Sme rodina je Maroš Žilinka. "To je postoj Sme rodina. Ťažko môžete očakávať, že sa dohodnete so štyrmi koaličnými partnermi, keď idete na rokovanie s jedným menom a hovoríte, buď tento alebo nikto iný," skonštatovala. Remišová tvrdí, že v koalícii sú na začiatku rokovaní. "Ideme do toho s otvorenými kartami. Nechceme hrať žiadne zákulisné hry, intrigy, nechceme politikárčiť," povedala s tým, že to isté očakávajú od ostatných partnerov.

Poslanci majú kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR voliť vo štvrtok (3. 12.) podvečer. Voľba sa už počas schôdze dvakrát presúvala. Kandiduje sedem uchádzačov. Sú nimi prokurátor GP Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment.