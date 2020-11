Mestské a obecné polície by mohli využívať objektívnu zodpovednosť, hovorí Kyselica

Lukáš Kyselica

Zdroj: Ivan Mego

BRATISLAVA - Mestské a obecné polície by mohli využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, a to v prípadoch tzv. statickej dopravy. Návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý by to umožnil, plánuje poslanec Národnej rady SR Lukáš Kyselica (OĽANO) predložiť do parlamentu už začiatkom budúceho roka.