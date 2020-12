KORONAVÍRUS Desivé video z nitrianskej stanice: Kvôli rúšku sa spustili bitka a kopance!

Šokujúce zábery z kamery v čakárni.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

NITRA - To, čo sa odohralo v čakárni na autobusovej stanici v Nitre nemá obdoby. Hoci aj v tomto prípade hrá istú rolu aktuálna pandémia nového koronavírusu, nie je tým hlavným dôvodom na znepokojenie. Ide o rúška, ktoré sú v súčasnosti vnímané ako hlavná ochrana pred vírusom ako takým. Niektorým ľuďom prekáža, ak ich ostatní nemajú a zvyknú na to upozorniť. Jednému z nich sa to však stalo takmer osudným.