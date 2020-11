KORONAVÍRUS Odborník na štatistiku naložil ministrovi Krajčímu: Môže za šírenie poplašnej správy?

Požiadavka zníženia hodnoty sedemdňového priemeru nových prípadov pozitívne testovaných pod hranicu 500, respektíve 750, je podľa neho nezmyselná. Sledovať a vyhodnocovať počet pozitívne testovaných osôb by malo podľa Cára zmysel vtedy, ak by bol celkový počet denne urobených PCR testov zhruba rovnaký. „V skutočnosti denný počet vykonaných PCR testov na Slovensku varioval od začiatku septembra doteraz od 920 až po takmer 22.000 zrealizovaných PCR testov za deň. Pri takej značnej variabilite je použitie zmienených analytických nástrojov na daný účel odborne i vecne neakceptovateľné,“ uviedol Cár.

V súvislosti s požiadavkou znížiť počet pozitívne testovaných napríklad na 500 si podľa Cára treba uvedomiť, že pri 10.000 urobených PCR testoch by teoreticky vznikla za celú SR pozitivita alebo riziko nového koronavírusu na úrovni piatich percent. Pri 5000 vykonaných PCR testoch by to bolo desať percent a pri 2500 urobených PCR testoch až 20 percent. „Znamená to, že pri konštantnom počte pozitívne testovaných osôb vedie znižovanie počtu vykonaných PCR testov k vyššej pozitivite,“ skonštatoval. Piatkové (27. 11.) slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) o tom, že sa krivka vývoja pandémie nepriaznivo otáča, označil Cár za šírenie poplašnej správy.

„Podiel počtu pozitívne testovaných na celkovom počte vykonaných PCR testov vyjadrený v percentách je stále dosť vysoký a radí Slovensko až do poslednej štvrtiny v rebríčku 38 porovnávaných európskych krajín. Fakt však je, že sedemdňový medián aj priemer miery pozitivity testovaných sa na Slovensku už niekoľko dní znižujú a k 27. novembru 2020 sa pohybovali ich hodnoty pod úrovňou 17 percent,“ upozornil Cár. Ministrovi odporúča vylúčiť kĺzavý medián počtu pozitívne testovaných osôb zo súboru základných ukazovateľov na sledovanie a hodnotenie pandémie. „Prestane tak miasť najbližšie okolie a nebude ho to zvádzať k neobjektívnemu hodnoteniu pandemickej situácie a k prijímaniu chaotických opatrení na boj s novým koronavírusom,“ uzavrel Cár.